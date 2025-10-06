Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

Марія Николишин
6 жовтня 2025, 11:51
541
Зеленський наголосив, що важливо зупинити всі схеми обходу санкцій.
Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції
РФ використовує іноземні деталі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • В російських ракетах знайшли іноземні деталі
  • Вони виготовлені в компаніях країн НАТО та Китаю, Тайваню, Японії, Кореї
  • Україна вже готує нові санкції

На четвертому році повномасштабної війни країна-агресор Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

відео дня

"У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в Іскандерах – близько 1500, у Кинджалах – 192 компоненти, та 405 – у Калібрах", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що компанії в США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет Кинджал, аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному Шахеді виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея", - йдеться у повідомленні.

Україна готує санкції

Президент додав, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, також передасть пропозиції щодо обмеження схем постачання.

"Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", - підсумував Зеленський.

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Темпи виробництва ракет в Росії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що в Росії виробництво ракет доволі стабільне.

За його словами, росіяни навіть зараз їх швидко накопичують через нестачу пускових установок.

На його думку, основна проблема Росії зараз не в дефіциті ракет чи можливості їх виробництва, а саме в критичній нестачі пускових установок для ударів.

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Постачання зброї в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Також повідомлялось, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні Володимир Зеленський крилаті ракети війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

12:32Україна
Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:51Війна
Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

11:04Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Останні новини

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з Україною

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

Реклама
11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

10:19

"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

Реклама
10:09

Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

09:56

РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

09:49

Ось він зв'язок з Ані Лорак: Мурат Налчаджиоглу в люті від того, що відбувається

09:23

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 жовтня (оновлюється)

09:16

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждаліФото

08:41

Повний місяць у жовтні 2025 року принесе 3 знакам зодіаку великий куш: хто щасливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

08:23

Вибухи прогриміли в РФ: під удар потрапив стратегічний завод у ДзержинськуВідео

07:56

Невразливі для РЕБ: Краматорськ був уперше атакований FPV-дроном на оптоволокніФото

06:55

У Криму - потужні вибухи: горить нафтобаза, атаковано військову частинуВідео

06:22

РПЦ втомилася від себе самої - просить кликати повним ім'ямПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці, де хлопчик будує пісочні замки, за 31 с

05:00

Все у вогні, скрізь руїни: страшні кадри з першими хвилинами після удару по Львівщині

04:03

"Частина стратегії": політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекатиВідео

03:30

Космічний прорив: місія на Місяць розкриє неймовірну загадку цивілізації

02:37

Не пропустіть свій шанс: названо найвдаліші дні жовтня для кожного знака зодіаку

02:09

Ворог змінив тактику на фронті: у Генштабі розповіли важливий нюанс

01:30

Роман Сасанчин хоче забрати до себе доньку після розлучення - як відреагувала ексдружина

Реклама
01:06

"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчуВідео

00:25

"Стратегічна мета Росії": генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

00:19

Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

05 жовтня, неділя
23:47

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

23:16

Небезпечніше за кригу: яку пастку насправді приховує опале листя для водіїв

23:06

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиціВідео

22:22

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

22:06

Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

21:57

Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листяВідео

21:08

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти