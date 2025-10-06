Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

Зеленський наголосив, що важливо зупинити всі схеми обходу санкцій.

https://glavred.net/war/detali-iz-stran-nato-v-raketah-rf-zelenskiy-skazal-kogo-zhdut-sankcii-10704215.html Посилання скопійоване

РФ використовує іноземні деталі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

В російських ракетах знайшли іноземні деталі

Вони виготовлені в компаніях країн НАТО та Китаю, Тайваню, Японії, Кореї

Україна вже готує нові санкції

На четвертому році повномасштабної війни країна-агресор Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

відео дня

"У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в Іскандерах – близько 1500, у Кинджалах – 192 компоненти, та 405 – у Калібрах", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що компанії в США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет Кинджал, аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному Шахеді виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея", - йдеться у повідомленні.

Україна готує санкції

Президент додав, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, також передасть пропозиції щодо обмеження схем постачання.

"Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", - підсумував Зеленський.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Темпи виробництва ракет в Росії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що в Росії виробництво ракет доволі стабільне.

За його словами, росіяни навіть зараз їх швидко накопичують через нестачу пускових установок.

На його думку, основна проблема Росії зараз не в дефіциті ракет чи можливості їх виробництва, а саме в критичній нестачі пускових установок для ударів.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Постачання зброї в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Також повідомлялось, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред