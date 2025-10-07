РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

Росія веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин.

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Коротко:

Росія реалізує довгострокові плани

ISW поки не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні

Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.

"Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій", - пишуть аналітики.

Вони підкреслюють, що Росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися - найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО.

"Ця модель організованої діяльності припускає, що Росія вступила в першу фазу підготовки - "Фазу 0" - для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому Росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-Росія", - йдеться в повідомленні.

Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити.

"Росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і Росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз", - зазначають вони.

При цьому вказується, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

"Росія прагне використати страх у Європі, щоб домогтися поступок у своїй війні проти України та можливу майбутню війну з НАТО... Росія також намагається підштовхнути Європу до скорочення або припинення її поточних зусиль зі зміцнення своєї оборони з побоювання, що ці зусилля спровокують російські напади... Кремль створює умови для виправдання і мобілізації громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО", - підкреслюють аналітики.

Які країни може атакувати Росія - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта Романа Свитана, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи стануть ціллю російських провокацій.

Загроза війни Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ.

Раніше стало відомо, що поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Напередодні повідомлялося, що російські дрони в Польщі можуть стати першим сигналом того, що Кремль розмірковує над тим, щоб розв'язати військові дії вже проти Європи.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

