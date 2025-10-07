Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2025, 09:55оновлено 7 жовтня, 11:31
129
Росія веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин.
РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО
РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Коротко:

  • Росія реалізує довгострокові плани
  • ISW поки не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні

Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.

відео дня

"Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій", - пишуть аналітики.

Вони підкреслюють, що Росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися - найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО.

"Ця модель організованої діяльності припускає, що Росія вступила в першу фазу підготовки - "Фазу 0" - для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому Росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-Росія", - йдеться в повідомленні.

Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив Кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити.

"Росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і Росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз", - зазначають вони.

При цьому вказується, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

"Росія прагне використати страх у Європі, щоб домогтися поступок у своїй війні проти України та можливу майбутню війну з НАТО... Росія також намагається підштовхнути Європу до скорочення або припинення її поточних зусиль зі зміцнення своєї оборони з побоювання, що ці зусилля спровокують російські напади... Кремль створює умови для виправдання і мобілізації громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО", - підкреслюють аналітики.

Які країни може атакувати Росія - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта Романа Свитана, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи стануть ціллю російських провокацій.

Загроза війни Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ.

Раніше стало відомо, що поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Напередодні повідомлялося, що російські дрони в Польщі можуть стати першим сигналом того, що Кремль розмірковує над тим, щоб розв'язати військові дії вже проти Європи.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Кремль російське вторгнення Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

10:37Синоптик
РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:55Світ
Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

Останні новини

11:07

"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

10:55

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

10:49

Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

10:44

Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

10:37

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 жовтня (оновлюється)

10:22

Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

09:55

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:26

"Це найстрашніше": Ольга Сумська зробила заяву про провальний шлюб

Реклама
09:25

Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорівВідео

08:52

Зізнання Ангели Меркель: то хто ж відповідальний за війну в Україні?Погляд

08:52

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світлаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Левам - нова можливість, Тельцям - нещирість

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

06:41

Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежіФото

06:10

Війна на виснаження розпочалася: що варто розумітиПогляд

06:00

Тільки одна залежність: що зробив Павло Текучев заради ролі

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

Реклама
05:30

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

05:00

Десерт родом із дитинства: неймовірно смачний торт із 4 інгредієнтів без випічкиВідео

04:30

Крок, який змінить майбутнє: три знаки зодіаку отримають цінний знак 7 жовтня

04:07

Чому собака спить з висунутим язиком - ветеринари попередили про важливий сигналВідео

03:24

Діамантова каблучка і літак: Сумська зізналась, як її хотіли відбити у чоловіка

02:53

Як оживити троянди, що в'януть: маленький трюк поверне життя букету

01:30

"Зовсім здуріла": Анастасія Волочкова взялася за зброю

00:24

З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

00:19

Трамп прийняв рішення щодо ракет Tomahawk для України: перші подробиці

00:01

Місяць "каже" садити: експертка назвала сприятливі дати для посадок у жовтніВідео

06 жовтня, понеділок
23:51

Відома акторка висловилася про акторський талант Лесі Нікітюк: "Не зіграє жоден"

23:15

"Помовч хвилину": Горбунов зізнався, хто в його парі з Осадчою першим затіває конфлікти

23:11

Таких далекобійних ударів ще не було: вибухи прогриміли на надпотужному НПЗ в РФВідео

22:55

Харків під масованим ударом дронів – лунають вибухи, є перебої з світлом

22:36

Такий суп готували ще наші бабусі - бомбічний рецепт першої стравиВідео

22:07

Вирахували та спалили: ЗСУ феєрично знищили рідкісну "глушилку" ворогаВідео

21:57

Здогадуються одиниці — вчені розкрили, що насправді приховує бутильована водаВідео

21:57

Джекі Чан вирішив знімати нову частину культової франшизи в Казахстані

21:45

Наречений Нікітюк показав рідкісний "мамський" момент ведучої із сином

21:13

На стилі: Галкін і Пугачова приголомшили своїм виглядом на прогулянці

Реклама
21:08

Може випасти до метра дощу: Одеса готується до сильного потопуФото

21:04

Електросамокати на паузі: Рада готує обмеження для керманичів двоколісних

21:01

"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

20:43

"Як камінг-аут": Олексій Суханов поставив крапку в плітках про особисте життя

20:37

"Йдемо служити": популярний російський репер отримав повістку в армію

20:26

Що потрібно попросити у святих: суворі заборони та прикмети 7 жовтня

20:10

47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим

19:52

Таємниця роду: який унікальний дар предки вам подарували за датою народження

19:48

Ціни на городину рвонули вгору: як змінилася вартість овочів для салатного набору

19:31

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотап
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти