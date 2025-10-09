"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни.

У США не помітили, що Європа перебуває у стані війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі CNN:

Росія використовує старі танкери для прихованих операцій

Європейські лідери не розуміють, чи можуть розраховувати на допомогу США

Європейські лідери заявляють про "кінець світу", але їхні заяви контрастують із байдужістю США, тоді як російські дрони, саботаж і кібератаки перевіряють готовність НАТО до реальної загрози. Про це пише CNN.

"Ми не в стані війни, але й миру вже немає", - цими словами канцлер Німеччини Фрідріх Мерц описав нову реальність, у якій опинилася Європа. відео дня

Після десятиліть стабільності континент знову відчуває холод дестабілізації - у небі з'являються російські безпілотники, у морі - "тіньовий флот" Москви, а кібератаки та саботаж паралізують інфраструктуру.

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни.

"Нам потрібно турбуватися про напади в сірій зоні. Якщо світло згасне, буде надто пізно", - сказав він, нагадуючи, що кожна сім'я має бути готова до надзвичайних ситуацій.

Під "сірою зоною" експерти розуміють стан між миром і війною - коли агресор діє приховано, без офіційного оголошення конфлікту, але послідовно підриває стабільність.

Лише за кілька тижнів над Польщею, Данією, Норвегією, Німеччиною та Естонією було зафіксовано десятки порушень повітряного простору.

Міжнародний аеропорт Копенгагена двічі закривали через дрони, підозрюючи Росію, а НАТО піднімало винищувачі для перехоплення російських літаків.

"Це як варіння жаби в каструлі. Росія повільно підвищує градус, перевіряючи, наскільки далеко може зайти", - каже аналітик Кірстен Фонтенроуз.

Вашингтонський Центр стратегічних досліджень повідомляє, що Росія використовує старі танкери для прихованих операцій - від пошкодження підводних кабелів до саботажу енергетичних об'єктів. Кремль натомість насміхається над побоюваннями НАТО, називаючи їх "параноєю".

Поки Європа говорить про оборону, США занурені у внутрішні кризи. Президент Дональд Трамп коментує вторгнення російських дронів у Польщу як сторонній спостерігач.

Ця невизначеність тривожить союзників. Європейські лідери не розуміють, чи можуть розраховувати на допомогу Вашингтона в разі реальної ескалації.

Аналітики вважають, що Москва прагне не тільки дестабілізувати, а й посіяти паніку серед виборців у Франції, Німеччині та інших країнах.

"Головне, щоб європейці відчули небезпеку війни на власній шкурі", - відверто сказав російський чиновник Дмитро Медведєв.

У відповідь НАТО посилює оборону східного флангу, Польща активує статтю 4, а європейські держави обіцяють підняти військові витрати до 3,5% ВВП. Українські фахівці вже навчають союзників тактики протидії російським дронам.

Та попри все, експерти попереджають: Європа досі не готова до гібридної війни.

"Оборона - це не тільки питання армії. Кожен має знати, що робити в надзвичайній ситуації", - наголошує Джордж Робертсон.

Які країни може атакувати Росія - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта Романа Свитана, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи стануть ціллю російських провокацій.

Загроза війни Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ.

Раніше стало відомо, що поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Напередодні повідомлялося, що російські дрони в Польщі можуть стати першим сигналом того, що Кремль розмірковує над тим, щоб розв'язати військові дії вже проти Європи.

