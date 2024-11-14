Нацрозвідку США може очолити Тулсі Габбард: її звинувачували у зв'язках із Путіним

Республіканка говорила, що нібито Вашингтон винен в агресії РФ та хоче "руками українців убити якомога більше росіян".

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Тулсі Габбард може стати директором Нацрозвідки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/TulsiGabbard

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Хто така Тулсі Габбард

Які скандальні заяви вона озвучувала на адресу України

Обраний президент США Дональд Трамп хоче призначити на місце директора Національної розвідки політика, який виступав проти надання допомоги Україні. Йдеться про колишню офіцерку резерву американської армії Тулсі Габбард. Про її можливе призначення пише Fox News.

За словами Трампа, Габбард завжди боролася за США та свободи всіх американців. Раніше вона була конгресвумен від Демократичної партії, а минулого місяця приєдналася до республіканців.

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"Як колишній кандидат у президенти від демократів, вона користується широкою підтримкою в обох партіях - тепер вона горда республіканка! Я знаю, що Тулсі привнесе безстрашний дух, який визначив її блискучу кар'єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир через силу", - заявляв Трамп.

Тулсі Габбард - що про неї відомо

Тулсі Габбард - американка самоанського походження, вона була першою індускою, обраною до Конгресу. Вона - ветеранка війни в Іраку, виступає за припинення "вічних війн".

У 2020 році намагалася отримати номінацію в президенти від Демократичної партії у 2020 році, яку в підсумку виграв Джо Байден.

Габбард приєдналася до Трампа під час виборів. Зараз вона - республіканка.

У квітні 2022 року в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляли, що Габбард уже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля.

Від початку повномасштабної війни в Україні вона зробила кілька неоднозначних заяв.

Зокрема, республіканка говорила, що саме Вашингтон винен в агресії Росії, адже "багато років провокував агресора".

"Правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян", - заявляла Габбард.

Тулсі Габбард / t.me/CenterCounteringDisinformation

У ЦПД також додали, що Тулсі Габбард уже неодноразово звинувачували у зв'язках із російським диктатором Володимиром Путіним, однак це не заважає їй виступати як експертці в ефірі Fox News.

"Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України", - йдеться у повідомленні.

У 2018 році Габбард звинуватила Польщу та Україну нібито в антисемітизмі, звеличенні нацизму та запереченні Голокосту. Тоді Асоціація єврейських громад спростувала ці звинувачення і назвала дії Габбард "антиукраїнською дифамацією", яку використовують росіяни.

Крім того, політикиня таємно зустрічалася із сирійським диктатором Башаром Асадом. Цю зустріч вона назвала "місією зі встановлення фактів" і відмовилася назвати Асада військовим злочинцем.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Кого ще Трамп бере у свою адміністрацію - останні новини

Обраний президент США Дональд Трамп призначив конгресмена від Флориди Майкла Волтца своїм радником з питань національної безпеки і планує обрати сенатора від Флориди Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Як пише Politico, обидва політики дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа "Америка понад усе", але все ще залишаються "затятими яструбами", коли йдеться про підхід США до Китаю, Ірану та Росії. У зв'язку з цими рішеннями Трампа "прихильники України обережно, але з полегшенням зітхнули", пише видання.

Fox News з посиланням на джерела писало, що Трамп незабаром призначить спеціального представника по Україні. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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