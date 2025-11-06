MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

Артист каже, що це зовсім не розкіш, а необхідність.

Melovin / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Коротко:

Про яку суму йдеться

У вигляді чого артист бачить свої вкладення

Український співак і композитор Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) розкрив суму, яку він заплатив за створення свого нового альбому.

Як повідомляє, співак якраз готується до релізу третьої платівки MRoom13. Прем'єра альбому відбудеться 13 листопада. Тим часом виявилося, що артист заплатив не маленьку суму за створення свого альбому.

відео дня

Виявляється, що йому довелося заплатити 20 000 євро. Тим часом, артист каже, що це зовсім не розкіш, а необхідність. Зокрема, артист додає, що це свого роду інвестиція в мистецтво, адже кожен артист прагне створювати продукт світового рівня.

Melovin / Скріншот YouTube

Співак також представив нову пісню "я горю не згораю". За словами артиста, натхненням на роботу стало ні що інше, як закоханість.

"Мені здається, у кожного є людина, яка, незважаючи ні на що, надихає горіти, здійснювати божевільні вчинки і віддаватися почуттям. І що б не сталося, ти все одно пам'ятаєш цей вогонь. Тому я вирішив зробити пісню не про біль, а про пристрасть, яка стає частиною сили", - повідомив MELOVİN.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що MELOVİN розповів про переслідування з боку одного з українських депутатів. 28-річний співак написав у своєму акаунті в Threads, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.

Напередодні також MELOVIN заінтригував шанувальників новим дописом в Instagram. У публікації артист зізнався, що готовий до "поповнення в родині".

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

