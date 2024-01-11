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300 млрд для України: Білий дім підтримав конфіскацію заморожених активів РФ

Анна Ярославська
11 січня 2024, 11:34
Вашингтон хоче узгодити передачу грошей із союзниками з Великої сімки, зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.
Байден, Зеленський, Путін
Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, скріншот

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроект, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відновлення України.

Авторами Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців є конгресмени Джим Ріш і Шелдон Вайтхаус.

У Меморандумі Ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України, пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з Великої сімки (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.

"Разом з нашими партнерами по G7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", – йдеться в заяві Держдепу США.

Зазначається також, що демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроекту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з Великою сімкою для арешту активів, але не вимагає їхнього схвалення, що може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб країна-агресор Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно уразливі для конституційних викликів.

Білий дім спочатку неоднозначно поставився до запровадження вимоги координації з G7, але згодом відзначив необхідність діяти разом із союзниками.

Передача російських активів Україні

Комітет з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроект про передачу російських конфіскованих активів Україні. Протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі.

Як писало видання Financial Times, західні союзники України хочуть узгодити план конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. США запропонували робочим групам Великої сімки (G7) вивчити шляхи, як це зробити. Жодні рішення наразі не ухвалені.

Україна не зможе швидко отримати прибуток від російських активів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Попри те, що ухвалення механізму передачі коштів очікувалося вже найближчим часом, прогрес у цьому питанні може бути зупинений через сумніви Франції, Німеччини та Бельгії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що конфіскація заморожених активів на користь України стане болючим ударом по Росії. За його словами, країни G7 повинні ухвалити потрібне рішення.

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