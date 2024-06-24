Україна отримає 2,5 млрд євро з заморожених активів РФ: Боррель розкрив термін

ЄС має знайти спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів, сказав Жозеп Боррель.

https://glavred.net/politics/ukrajina-otrimaye-2-5-mlrd-yevro-vid-zamorozhenih-aktiviv-rf-borrel-rozkriv-stroki-10575392.html Посилання скопійоване

ЄС готується до першого траншу допомоги Україні з активів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Наступного тижня ЄС виділить першу частину із 2,5 млрд євро на підтримку України із доходів від заморожених активів РФ. Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, пише "Європейська правда".

Він підкреслив, що ЄС має знайти спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи блокування з боку країн-членів.

"І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий – на декілька тижнів пізніше", - наголосив Боррель. відео дня

Представник ЄС також підкреслив, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії відкрив дипломатичний шлях до завершення війни, але російський диктатор Володимир Путін відповів тим, що "мандрує скрізь, де може отримати зброю".

"Ми маємо збільшити нашу підтримку України. Україні потрібна підтримка зараз", - додав Боррель.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Питання передачі російських активів Україні - деталі

Як повідомляв Главред, 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і США Джо Байден домовилися підтримувати зусилля ЄС і "Великої сімки" щодо передачі прибутків від заморожених російських активів на користь України, відповідно до міжнародного права і правових систем.

Крім цього, Європейський союз знайшов юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку від заморожених активів РФ, сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він пояснив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про використання цих доходів, вона "не повинна бути частиною рішення".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред