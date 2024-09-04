ЄС не може надати Україні $50 млрд заморожених активів РФ: у Politico розкрили причини

ЄС мав ухвалити закон про продовження заморожування російських активів доти, поки Москва не заплатить за війну проти України в повному обсязі.

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ЄС не може надати Україні $50 млрд російських активів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Євросоюз досі не вжив заходів із формування правової бази, яка дозволила б Україні отримувати відсотки від заморожених російських активів.

Видання Politico нагадало, що на червневому саміті в Італії, лідери G7 включно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пообіцяли до кінця року надати Україні близько $50 млрд, використовуючи доходи від заморожених російських суверенних активів.

Аби це стало можливим, ЄС мав ухвалити закон про продовження заморожування російських активів доти, поки Москва не заплатить за війну проти України в повному обсязі. Це стало б гарантією того, що заморожені активи залишатимуться доступними для отримання відсотків, необхідних для повернення $50 млрд, які були надані Україні як фіндопомога.

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Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

За даними видання, наразі реалізація цього рішення в ЄС зайшла в глухий кут, а жоден із ключових лідерів ЄС - ні канцлер Німеччини Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон, ні Урсула фон дер Ляєн - не взяли активної участі у впровадженні цього процесу. При цьому, без змін у законодавстві ЄС у цьому питанні не можуть просуватись і США.

"Як знає кожен, хто спостерігав за тим, як Вашингтон боровся за пакет військової допомоги Україні на початку цього року, це просто не станеться достатньо швидко - якщо взагалі станеться", - зазначило видання.

Нагадаємо, що у Єврокомісії розповіли, коли Київ отримає перші гроші від активів РФ. Відомо, що кінця нинішнього року Україна має отримати близько 15 млрд євро. Кредит, своєю чергою, також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш з прибутків активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

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