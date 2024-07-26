1,5 млрд євро на оборону: ЄС передав Україні перший транш з прибутків активів РФ

Європейський Союз передав Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених активів країни-агресорки Росії.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. Вона зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.
"ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми передаємо €1,5 мільярда коштів від заморожених російських активів на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – написала фон дер Ляєн.
Конфісковані активи РФ
Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.
Україна отримає заморожені активи РФ – останні новини
Раніше у червні повідомлялося, що G7 вирішила розблокувати $50 млрд для України від заморожених активів РФ. "Велика сімка" досягла домовленості про використання прибутків від заморожених активів Росії на користь України.
Пізніше у Єврокомісії розповіли, коли Київ отримає перші гроші від активів РФ. Представник Єврокомісії Крістіан Віганд під час прес-конференції у Брюсселі заявив, що до кінця нинішнього року Україна має отримати близько 15 млрд євро (16,24 млрд доларів США). Кредит, своєю чергою, також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.
Нещодавно повідомлялося, що в ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України. У США висловлюють занепокоєння через план "Великої сімки" щодо використання прибутків з активів російського Центрального банку для надання Україні допомоги.
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