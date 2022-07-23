США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS - Білий дім

Джейк Салліван прокоментував можливість поставки Україні ракет з дальністю 300 км / Фото Reuters

США не готові надати Україні ракети ATACMS з дальністю 300 км для реактивних систем залпового вогню HIMARS попри запити Києва.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки.

За його словами, ключова мета Штатів полягає в тому, щоб зробити все необхідне для підтримки і захисту України. Інша ключова мета в тому, щоб не опинитися на шляху до Третьої світової війни.

Довідка. Ракети ATACMS (Army Tactical missile System) - американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS і M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах і штабах в тилу росіян.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt з посиланням на військових експертів писало, що введення Україною в дію РСЗВ HIMARS і рішення РФ взяти оперативну паузу "послужили перемикачем, який витягнув українців з низхідної спіралі". При цьому "чотири місяці до настання зими можуть стати найжорстокішою і найкровопролитнішою війною в Україні".

Військова допомога Україні

20 липня США та союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливість поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

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