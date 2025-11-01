Ціни на популярні продукти стрімко падають - що взимку буде дешевшим, ніж торік

Звіт НБУ свідчить, що завдяки високій пропозиції знизилися ціни на борщовий набір.

Ціни на продукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Овочі в Україні впродовж трьох кварталів будуть дешевшившими, ніж торік

Ціни знизилися на борщовий набір

Зростання цін на фрукти сповільнилося, але яблука, ягоди та кісточкові залишаються дорогими

Протягом найближчих трьох кварталів українці можуть очікувати на більш доступні овочі, ніж минулого року. Водночас ціни на яблука, ягоди та кісточкові залишаться високими. Про це повідомив Національний банк України в своєму новому інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

За даними НБУ, ціни у річному вимірі знизилися практично на всі овочі борщового набору, а також на перець, огірки та помідори. Таке здешевлення стало можливим завдяки великій пропозиції продовольства на внутрішньому ринку, що й надалі буде стримувати зростання цін.

На ситуацію також впливають зовнішні чинники. У Євросоюзі зафіксовано рекордний урожай картоплі, тому тамтешні ціни на овоч знизилися до історичних мінімумів. Водночас це допоможе утримувати картоплю дешевою і в Україні.

Зростання цін на хліб та хлібопродукти помітно сповільнилося, що стало можливим завдяки стабілізації цін на борошно - основний компонент виробництва. Крім того, надходження нового врожаю соняшнику на ринок призвело до зниження темпів зростання цін на соняшникову олію.

Ціни на фрукти

Щодо фруктів, то темпи зростання їхньої вартості помітно сповільнилися. Якщо у червні річна інфляція на фрукти становила 51,7%, то у вересні вона знизилася до 30,4%.

Водночас деякі фрукти все ще залишаються дорогими. Передусім це стосується яблук, ягід та кісточкових культур. Їхня ціна тримається на високому рівні, оскільки цього року було втрачено значну частину врожаю, що призвело до зменшення пропозиції на ринку.

Урожай яблук у ЄС цього року очікується таким же слабким, як торік. Через це ціни на яблука в Україні, ймовірно, залишаться відносно високими.

Попри загальне сповільнення інфляції, НБУ попереджає, що фундаментальний ціновий тиск все ще відчутний. Тобто подальше зростання цін на інші товари не виключене.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому в Україні ростуть ціни на овочі – думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив в коментарі Главреду, що дефіцит овочевої продукції в Україні зараз оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. Основна причина - брак сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б тривалий час зберігати врожай.

"Під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні стрімко дорожчає кава. Пачка Nescafe Gold 210 г вже коштує понад 600 грн. За даними Мінфіну, у жовтні ціна становила 589 грн, а на початок листопада зросла до 610 грн.

Також врожай гречки цього року на 15% менший, ніж минулого, через що можливе зростання цін на крупу через ажіотаж. За словами директора спілки "Борошномели України" Родіона Рибчинського, попит на гречку, жито та інші продукти раз на кілька років викликає подібні стрибки цін.

Крім цього, вартість свинини тимчасово знизилася, проте ближче до свят очікується підвищення на 7-10 грн за кілограм живої ваги. Це може призвести до зростання ціни в магазинах на 15-20 грн/кг.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

