Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни на популярні продукти стрімко падають - що взимку буде дешевшим, ніж торік

Руслана Заклінська
1 листопада 2025, 18:57
964
Звіт НБУ свідчить, що завдяки високій пропозиції знизилися ціни на борщовий набір.
Ціни на популярні продукти стрімко падають - що взимку буде дешевшим, ніж торік
Ціни на продукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Овочі в Україні впродовж трьох кварталів будуть дешевшившими, ніж торік
  • Ціни знизилися на борщовий набір
  • Зростання цін на фрукти сповільнилося, але яблука, ягоди та кісточкові залишаються дорогими

Протягом найближчих трьох кварталів українці можуть очікувати на більш доступні овочі, ніж минулого року. Водночас ціни на яблука, ягоди та кісточкові залишаться високими. Про це повідомив Національний банк України в своєму новому інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

За даними НБУ, ціни у річному вимірі знизилися практично на всі овочі борщового набору, а також на перець, огірки та помідори. Таке здешевлення стало можливим завдяки великій пропозиції продовольства на внутрішньому ринку, що й надалі буде стримувати зростання цін.

відео дня

На ситуацію також впливають зовнішні чинники. У Євросоюзі зафіксовано рекордний урожай картоплі, тому тамтешні ціни на овоч знизилися до історичних мінімумів. Водночас це допоможе утримувати картоплю дешевою і в Україні.

Зростання цін на хліб та хлібопродукти помітно сповільнилося, що стало можливим завдяки стабілізації цін на борошно - основний компонент виробництва. Крім того, надходження нового врожаю соняшнику на ринок призвело до зниження темпів зростання цін на соняшникову олію.

Ціни на фрукти

Щодо фруктів, то темпи зростання їхньої вартості помітно сповільнилися. Якщо у червні річна інфляція на фрукти становила 51,7%, то у вересні вона знизилася до 30,4%.

Водночас деякі фрукти все ще залишаються дорогими. Передусім це стосується яблук, ягід та кісточкових культур. Їхня ціна тримається на високому рівні, оскільки цього року було втрачено значну частину врожаю, що призвело до зменшення пропозиції на ринку.

Урожай яблук у ЄС цього року очікується таким же слабким, як торік. Через це ціни на яблука в Україні, ймовірно, залишаться відносно високими.

Попри загальне сповільнення інфляції, НБУ попереджає, що фундаментальний ціновий тиск все ще відчутний. Тобто подальше зростання цін на інші товари не виключене.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому в Україні ростуть ціни на овочі – думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив в коментарі Главреду, що дефіцит овочевої продукції в Україні зараз оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. Основна причина - брак сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б тривалий час зберігати врожай.

"Під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні стрімко дорожчає кава. Пачка Nescafe Gold 210 г вже коштує понад 600 грн. За даними Мінфіну, у жовтні ціна становила 589 грн, а на початок листопада зросла до 610 грн.

Також врожай гречки цього року на 15% менший, ніж минулого, через що можливе зростання цін на крупу через ажіотаж. За словами директора спілки "Борошномели України" Родіона Рибчинського, попит на гречку, жито та інші продукти раз на кілька років викликає подібні стрибки цін.

Крім цього, вартість свинини тимчасово знизилася, проте ближче до свят очікується підвищення на 7-10 грн за кілограм живої ваги. Це може призвести до зростання ціни в магазинах на 15-20 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

фрукти продукти харчування ціни на продукти овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

19:42Синоптик
Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в Покровську

Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в Покровську

19:28Україна
Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

17:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

Останні новини

20:03

Леся Нікітюк поділилася найважливішою подією і розкрила ім'я сина

19:57

Чи можна паркуватися на тротуарі: поліція назвала умову для уникнення штрафу

19:42

Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

19:28

Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в ПокровськуВідео

19:10

Почався дванадцятий раунд війни: що це значитьПогляд

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
18:57

Ціни на популярні продукти стрімко падають - що взимку буде дешевшим, ніж торік

18:30

Секрет мікрохвильовки, про який знають одиниці: одна прихована функція змінює всеВідео

18:27

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

17:35

Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

Реклама
17:26

"Продовжуємо зачистку": Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську

17:18

Кілька магнітних бур увірвуться в Україну в листопаді: названо небезпечні дати

16:35

У мережі з'явилося фото моторошно постарілого засудженого американського репера

16:28

Трамп не дасть Україні програти, його стратегія вразила Путіна - The Telegraph

16:28

Найгірша ситуація не в Покровську: в DeepState розповіли, де найбільше просунувся ворог у жовтні

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 листопада: Ракам - перемога, Левам - довіряти собі

16:01

Patriot "надто дороге задоволення" у боротьбі з КАБами: "Флеш" назвав альтерантивуВідео

15:58

"Це було красиво, хлопці зайшли": з'явились деталі операції ГУР у Покровську

15:32

Оксфорд Медікал відзначає своє 20-річчя відкриттям найбільшого в мережі медичного центру новини компанії

15:27

РФ штурмує Покровськ із новою тактикою: офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі

15:01

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

Реклама
14:35

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українськоюВідео

14:06

Як повернути блиск ложкам і виделкам: що варто покласти у посудомийну машинку

13:45

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

13:25

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

13:24

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:13

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

12:36

"Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"

12:33

"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

12:23

Науковці закликали терміново закривати кришку унітазу: причина здивувала всіх

12:18

Лінивий шоколадний пиріг на сковорідці: рецепт простіше простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 листопада: Овнам - фінансові негаразди, Стрільцям - сюрприз

12:04

Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

11:55

Гороскоп на листопад 2025 для Водоліїв: переїзди, сюрпризи та фінансове полегшення

11:30

Гороскоп на листопад 2025 для Козерогів: що повернеться з минулого і які плани зруйнуютьсяВідео

11:27

Популярний "лайфхак" для очищення лобового скла може зіпсувати авто: деталі

11:17

Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

10:52

"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"Фото

10:43

Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М: є загиблий, багато поранених

10:36

Може зіпсувати консервацію: як вдома швидко виявити неякісну сіль

10:11

Час для стосунків: ваша дата народження підкаже, коли прийде справжня любов

Реклама
10:00

Як правильно повідомити про злочин: інструкція від ДБР для громадян актуально

09:42

Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

09:16

ГУР провело спецоперацію під Москвою: вибухнув надважливий військовий об'єкт РФ

09:15

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

08:44

Будинки аж трусило, а під Москвою згасло світло: дрони масовано атакували Росію

08:20

Українців почали серйозно штрафувати за "гучні" авто: що відомо

08:10

Названо останній місяць для РФ, коли Путін може намагатися вискочити з війниПогляд

07:50

ЗСУ просунулися на п'яти напрямках фронту, а ворог "топчеться" на одному - ISW

06:10

Покровськ і не тільки: як Путін прорахувавсяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох колег за 31 секунду

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти