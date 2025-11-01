Рус
Трамп не дасть Україні програти, його стратегія вразила Путіна - The Telegraph

Олексій Тесля
1 листопада 2025, 16:28
Зберігаючи світ у стані напруги, Дональд Трамп створює атмосферу "контрольованої невизначеності".
Дональд Трамп
Дональд Трамп діє з новою стратегією / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

  • Трамп зумів продемонструвати, що його стратегія хаосу - інструмент тиску
  • Президент США створює атмосферу "контрольованої невизначеності"
  • Трамп зрозумів, що поразку України сприймуть як його особисту відповідальність

Коли Дональд Трамп вдруге здобув перемогу на виборах президента США, він пообіцяв виборцям "золоту еру" для країни.

Однак, як зазначає The Telegraph, разом із хвилею захоплення в Америці, в Європі та інших союзних країнах пролунали тривожні прогнози: повернення Трампа може стати початком ери нестабільності та непередбачуваності.

Епоха радикальної невизначеності

Під час передвиборчої кампанії Трамп не раз натякав, що його підхід до зовнішньої політики буде жорстким і прагматичним. Він відкрито погрожував союзникам по НАТО, заявляючи, що США не стануть захищати тих, хто не збільшить військові витрати, і навіть підштовхував Москву "чинити так, як вона вважатиме за потрібне".

Він обіцяв "блискавично закінчити війну в Україні" - всього за 24 години, що багато аналітиків сприйняли як сигнал про готовність до угоди з Путіним за рахунок Києва. Однак через рік жоден із цих апокаліптичних прогнозів не збувся. Навпаки, Трамп зумів продемонструвати, що його стратегія хаосу - інструмент тиску, а не ознака нерозсудливості.

Політика "балансу страху"

Зберігаючи світ у стані напруги, Трамп створює атмосферу "контрольованої невизначеності", змушуючи і союзників, і супротивників гадати, які з його заяв - гра на публіку, а які - реальні наміри.

Одним із перших, хто відчув це на собі, став Володимир Зеленський. На початку року Вашингтон призупинив постачання зброї та обмін розвідданими, натякаючи, що терпіння Білого дому не нескінченне. Але вже восени Трамп різко змінив риторику, заявивши, що Україна здатна не тільки втриматися, а й повернути всі окуповані території.

А в жовтні послідував несподіваний крок - скасування саміту з Путіним і жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу", які завдали серйозного удару по нафтових доходах Росії.

Україна і нова роль Європи

Сучасна стратегія Трампа виглядає двоїстою: Америка не дозволить Росії перемогти, але й не стане оплачувати все самотужки. Конгрес не поспішає затверджувати багатомільярдні пакети допомоги, а сам президент вимагає, щоб основний фінансовий тягар ліг на Європу.

"Трамп зрозумів, що поразка України сприйматиметься як його особиста відповідальність. Тому він тисне на союзників, змушуючи їх платити більше", - зазначив колишній глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант.

Проте саме така позиція, як не парадоксально, зміцнила НАТО. Під загрозою американського "відходу" європейські країни почали активно збільшувати оборонні бюджети. На червневому саміті в Гаазі Трамп наполіг на новому рубежі - 3,5% ВВП на оборону і ще 1,5% на безпеку інфраструктури.

Світ, який змінюється під тиском

У підсумку Путін зіткнувся з Європою, яка озброюється швидше, ніж будь-коли, а Америка Трампа, незважаючи на весь хаос, знову стала центральним гравцем світової політики.

Парадоксально, але "ера невизначеності", яку передрікали як загрозу, перетворилася на інструмент впливу. А Трамп, якого побоювалися як руйнівника міжнародного порядку, сьогодні виглядає тим, хто змусив цей порядок працювати активніше і дорожче, ніж раніше.

Позиція Китаю щодо України: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко прокоментував підсумки переговорів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, зазначивши, що офіційний Пекін повністю обійшов тему України стороною - і це, за його словами, було цілком очікувано.

Він нагадав, що після лютневих подій в Овальному кабінеті Україна вже опинилася в центрі уваги американського передвиборчого порядку денного, ставши одним із ключових чинників у політиці США.

Тепер, вважає Денисенко, важлива стратегічна мета - потрапити в сферу інтересів Китаю, але вже в конструктивному, позитивному контексті. Для цього, підкреслив він, Києву доведеться переглянути й оновити свій підхід до взаємодії з Пекіном, зробивши китайський напрямок зовнішньої політики більш активним і прагматичним.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп скасував зустріч із Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України. Скасування саміту стало наслідком принципової позиції Росії.

Як повідомляв Главред, підготовкою зустрічі мали займатися держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте 21 жовтня Трамп ухвалив рішення про скасування саміту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом. Розрив так званого "партнерства без кордонів" між Москвою і Пекіном став одним зі стратегічних завдань адміністрації США.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

