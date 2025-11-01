Patriot 'надто дороге задоволення' у боротьбі з КАБами: 'Флеш' назвав альтерантиву

Експерт наголосив, що "Патріот" теоретично може збивати КАБи, але ракети для нього коштують мільйони.

Patriot надто дороге задоволення у боротьбі з КАБами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/serhii_flash

Ключові тези "Флеша":

Використовувати системи ППО "Патріот" проти дешевих КАБів надто дороге задоволення

"Патріот" має зберігатися для боротьби з балістичними ракетами

Проти КАБів доцільніше застосовувати "Гепарди"

У боротьбі з КАБами та подібними маловартісними напрацюваннями застосовувати дорогі системи ППО нерозсудливо. Для перехоплення КАБів доречніше використовувати бюджетніші системи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Патріот" може працювати проти КАБів, але це надто дороге задоволення. Використовувати рідкісний комплекс, ракети для якого коштують мільйони, щоб збити відносно дешеву бомбу з крильцями - неефективно. Ми бережемо "Патріот" для боротьби з балістикою і ураження важливіших цілей", - пояснив він.

Натомість Бескрєстнов підкреслив, що перехоплювати КАБи здатні бюджетніші системи ППО. За його словами, деякі німецькі автоматичні комплекси, які використовуються проти "шахедів", цілком впораються з такими завданнями на невеликих висотах.

"Зенітна артилерія також може працювати, але через високу швидкість цілі наведення на неї в ручному режимі ускладнене. Працюють тільки автоматичні системи, які здатні автоматично захопити ціль і супроводжувати її. Приклад такої машини в нашому озброєнні - німецька зенітна самохідна установка Gepard", - зазначив "Флеш".

Бескрестнов додав, що Gepard є ефективним засобом для прикриття локальних об’єктів, оскільки установка вона має обмеження. Для ефективного ураження цілі "Гепарду" потрібно знаходитись у межах приблизно 3-5 км від траєкторії прольоту.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія "Флеш" Бескрестнова Главреду про нові КАБ і FPV, які здатні діставати до тилових міст:

Чим небезпечні російські КАБи

Як писав Главред, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що у вересні-жовтні Росія завершувала роботу над новими модулями керування для авіаційних бомб. За даними розвідки, РФ вивела ці рішення на фінальну стадію бойових випробувань.

Бойовий радіус таких керованих авіабомб (КАБ) оцінюють приблизно в 200 км, що дає противнику можливість вражати цілі на значній відстані від зон базування носіїв. Ключова загроза полягає в тому, що універсальні модулі планування й корекції дозволяють перетворювати звичайні бомби різної маси - 250, 500, 1500 і 3000 кг - на керовані засоби ураження з підвищеною точністю і дальністю застосування.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари КАБами по Україні - новини за темою

Нагадаємо, 24 жовтня Індустріальний район Харкова атакували п'ятьма КАБами. Влучання припали на цивільне підприємство та автобазу (пошкоджено понад 20 авто), вибухова хвиля розтрощила вікна в двох багатоповерхівках.

Також російські керовані авіабомби 24 жовтня атакували Одеську область пролунали вибухи. Голова ОДА Олег Кіпер розповів, що це перший випадок застосування керованих авіабомб по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як повідомляв Главред, 26 жовтня у Кривому Розі прогримів вибух. Місто атакували російським КАБом. Протиповітряна оборона знищила боєприпас, але уламки пошкодили промислове підприємство.

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

