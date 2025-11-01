ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

Росіяни досі не змогли відбити деякі свої позиції в Курській області.

ЗСУ контролюють території в Курській області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

ЗСУ контролюють позиції на території РФ

На цьому напрямку ситуація стабільна та контрольована

Українські військові досі контролюють деякі позиції на території Росії. Ворог так і не відбив власні території в Курській області. Про це заявив речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий в ефірі "Київ24".

Нині на цьому напрямку стабільна та контрольована ситуація попри те, що бої там доволі активні. Росіяни намагаються штурмувати позиції українських військових, але кількість штурмів зменшилась.

Водночас росіяни досі бажають створити значну буферну зону. Військовий приховав те, скільки саме територій контролюють наші захисники.

"Ми зі свого боку зриваємо всі ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації ... Не можу ні сказати, ні навіть натякнути. Контролюємо. Деякі позиції", - сказав він.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про ліквідацію двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту Росії у Кореневому, що у Курській області.

Нещодавно в СБУ розповіли про штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що Курська операція дозволила вперше перенести повномасштабну війну на територію країни-агресорки Росії. Українські війська після ретельного планування змогли прорвати ворожу оборону та зайти у глибокий тил противника, зірвавши його логістику.

Інші новини:

