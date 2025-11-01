Як не втратити страховий стаж: що важливо знати про трудову після оцифрування

В електронному кабінеті можна побачити загальну кількість страхового стажу.

Українцям розповіли про оцифрування даних трудової книжки / колаж фото УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Переглянути ці дані оцифрування можна після авторизації

В електронному кабінеті можна побачити загальну кількість страхового стажу

Після того як трудова книжка проходить процес оцифрування, відомості про стаж і місця роботи стають доступні в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як уточнили в Головному управлінні ПФУ в Запорізькій області, переглянути ці дані можна після авторизації одним із трьох способів:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

через BankID (за даними банківської картки);

або з використанням Дія.Підпис.

Щоб відкрити свою електронну трудову книжку, потрібно перейти до однойменного розділу на панелі зліва та обрати вкладку "Дані ЄТК", де відображається повна інформація про трудову діяльність користувача.

Там доступні кілька підрозділів:

"Записи трудової книжки (За СПОВ) - автоматично зібрані відомості про трудові відносини з 1998 року;

"Оцифрована ЄТК" - записи, внесені на основі сканів паперової книжки;

"Скан-копії трудової книжки" - завантажені зображення оригіналу, надіслані працівником або роботодавцем.

Крім того, на головній сторінці кабінету можна побачити загальну кількість страхового стажу, розраховану за даними системи пенсійного страхування, а в розділі "Мої звернення" → "Повідомлення" - перевірити статус поданих заяв.

Якщо під час опрацювання документів фахівці ПФУ виявляють помилки або неточності в записах трудової книжки, система автоматично додає коментар із поясненням.

Оцифрування трудової: що кажуть у ПФУ

Процес оцифрування трудових книжок стосується тих громадян, чий трудовий стаж розпочався до 1 січня 2004 року, оскільки починаючи з цієї дати всі відомості про зайнятість автоматично вносяться до реєстру застрахованих осіб.

Переведення паперової трудової книжки в електронний формат необхідне для збереження даних - це гарантує, що інформація про стаж не буде загублена навіть у разі пошкодження або втрати оригіналу.

Подати документи для оцифрування можна самостійно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або доручити це роботодавцю, який виконає процедуру від імені співробітника.

Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

