"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

Після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною. Тим, хто планує закупівлю м’яса для приготування новорічних чи різдвяних страв, експерти радять не відкладати покупки. Про це розповів голова Ради Асоціації "М’ясної галузі" Олександр Скорик.

На відміну від ринку молочної продукції, де значних коливань найближчим часом не очікується, ситуація зі свининою виглядає менш оптимістичною.

"Варто. Саме зараз, на наступному тижні, варто закупитися, щоб на Новий рік бути гарантовано з холодцем і куском м’яса", — порадив він в коментарі Телеграфу.

Експерт зауважив, що ближче до кінця року ціни традиційно починають зростати.

За словами Скорика, після осіннього падіння зазвичай спостерігається поступове підвищення, яке зберігається до свят.

"Зазвичай, у нас після падіння йде невеликий підйом, і він вже залишається ближче до Нового року. Тому, я думаю, що до Нового року ціна підніметься десь приблизно на 7-10 гривень на живу вагу", — уточнив він.

Якщо прогноз справдиться, то закупівельна ціна може зрости до 85–90 грн за кілограм живої ваги. Це, своєю чергою, спричинить підвищення вартості м’яса у магазинах приблизно на 15–20 гривень за кілограм.

Для розуміння структури ціноутворення експерти пояснюють: із одного кілограма живої ваги вихід чистого м’яса становить близько 50%.

Таким чином, якщо нинішня закупівельна ціна свині становить 80 грн/кг, то після обробки кілограм чистого м’яса без жиру та кісток обходитиметься мінімум у 160 гривень. Додаючи торговельну націнку, у роздрібі кінцева ціна сягає 200 гривень і більше.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред недавно, деякі вітчизняні продукти невдовзі стануть розкішшю. Цієї зими очікується зростання цін на тепличні овочі, що пояснюється проблемами з електропостачанням, а також загальним подорожчанням енергоносіїв.

Також скоро в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа. Про це заявив директор спілки Борошномели України Родіон Рибчинський.

На українських тепличних комплексах завершується сезон продажу огірків. На тлі цього виробники майже щодня підвищують ціни на огірки, оскільки сезон підходить до кінця.

