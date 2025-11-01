"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"

Російські окупанти били по цивільних та по газовій інфраструктурі.

РФ атакувала Україну купою дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

Росіяни атакували Україну 223 ударними дронами

РФ била по цивільних та газових об'єктах

Внаслідок атаки є поранені

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки здійнялися сильні пожежі у багатьох областях. Загалом росіяни атакували Україну 223 ударними дронами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" були запущені з різних напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим). Українські сили змогли збити чи подавити 206 дронів. Були зафіксовані влучання 17 дронів на семи локаціях.

РФ запустила понад 200 дронів / фото: Повітряні сили ЗСУ

У Полтавській області росіяни вдарили по об'єкту газовидобувної галузі.

"На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02", - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині внаслідок ворожих влучань є постраждалі, пишуть рятувальники. У Корюківці удар прийшовся по території сільгосппідприємств, там загорівся ангар. Внаслідок атаки також було пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль. Без постраждалих не обійшлося - поранена 66-річна жінка.

У Новгород-Сіверському безпілотники пошкодили фасади та скління адміністративних споруд, магазинів, аптеки та кав'ярні. На щастя, постраждалих немає.

Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Це підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Внаслідок атаки є поранені. Мер міста Олександр Сенкевич додав, що вночі росіяни двічі обстріляли Кучурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка були пошкоджені три приватних та один багатоквартирний будинки, а також пошкоджена лінія електромережі.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по місту касетною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 15 - поранені. Серед поранених є одна дитина у середньому стані тяжкості. Були пошкоджені машини та АЗС.

Масовані атаки - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 жовтня війська Росії здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. Під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що спричинило серйозні пошкодження.

26 жовтня близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.

В ніч на 25 жовтня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку, також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

Читайте також:

