"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"

Що відомо:
- Росіяни атакували Україну 223 ударними дронами
- РФ била по цивільних та газових об'єктах
- Внаслідок атаки є поранені
Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки здійнялися сильні пожежі у багатьох областях. Загалом росіяни атакували Україну 223 ударними дронами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Шахеди" були запущені з різних напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим). Українські сили змогли збити чи подавити 206 дронів. Були зафіксовані влучання 17 дронів на семи локаціях.
У Полтавській області росіяни вдарили по об'єкту газовидобувної галузі.
"На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02", - йдеться у повідомленні.
На Чернігівщині внаслідок ворожих влучань є постраждалі, пишуть рятувальники. У Корюківці удар прийшовся по території сільгосппідприємств, там загорівся ангар. Внаслідок атаки також було пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль. Без постраждалих не обійшлося - поранена 66-річна жінка.
У Новгород-Сіверському безпілотники пошкодили фасади та скління адміністративних споруд, магазинів, аптеки та кав'ярні. На щастя, постраждалих немає.
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Це підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Внаслідок атаки є поранені. Мер міста Олександр Сенкевич додав, що вночі росіяни двічі обстріляли Кучурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка були пошкоджені три приватних та один багатоквартирний будинки, а також пошкоджена лінія електромережі.
Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по місту касетною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 15 - поранені. Серед поранених є одна дитина у середньому стані тяжкості. Були пошкоджені машини та АЗС.
Як повідомляв Главред, у ніч на 29 жовтня війська Росії здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. Під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що спричинило серйозні пошкодження.
26 жовтня близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.
В ніч на 25 жовтня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку, також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.
