"Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"

Учасниця проєкту звинуватила Софію Шамію у тому, що вона була коханкою одруженого чоловіка.

Софія Шамія подає до суду / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Софія Шамія за власним бажанням покинула проєкт "Холостяк"

Дівчина пішла з проєкту після скандалу з іншими учасницями

Софія Шамія погрожує подати до суду

Учасниця шоу "Холостяк" Софія Шамія, яка зі скандалом пішла з проєкту за власним бажанням, раптово почала погрожувати. Неочікувану заяву вона зробила на власній сторінці.

Софія заявила, що буде подавати до суду.

"Зустрінемось у суді", - написала дівчина.

При цьому вона не вказала жодні інші деталі, не пояснила, у чому ж насправді причина та що саме її так обурило. Софія також не вказала, чого хоче добитися у суді.

Незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник "підколов" Шамію.

"Там і знімемо пост-шоу", - написав він у коментарях.

Користувачі також порадили перечитати Софії Шамії всі умови договору, який вона підписала перед початком зйомок.

"Треба вивчити ту тонну документів, які ви підписали при вступі на проєкт. Впевнений, вони більш ніж захищені та нічого нікому не буде. Мали розуміти ризики. Хайп буває не тільки позитивний, а й негативний. І правила встановлюють вони. Трата часу, вам же не 15?" - йдеться у тексті.

Скандал із Софією Шамією

Україна спостерігала за скандалом, який розгорівся у перший тиждень життя дівчат у будинку на проєкті шоу "Холостяк". Інша учасниця проєкту Оксана Шанюк звинуватила 20-річну модель та "Міс-Україна" у тому, що вона нібито була коханкою одруженого чоловіка. До того ж Оксана стверджує, що у цього чоловіка на той момент була вагітна дружина.

Оксана розповідає, що одразу впізнала Софію ще на першій вечірці, адже ця вагітна жінка була її клієнткою і особисто показувала фото коханки.

У цей момент Софія Шамія майже не намагалася нічого заперечувати. Дівчина пішла збирати свої речі та за власним бажанням покинула проєкт. Вона не залишила Тарасу Цимбалюку жодного повідомлення, а головний герой дізнався про її вихід з проєту лише на церемонії троянд і був здивований. Тарас не намагався вмовити дівчину залишитися на шоу.

Учасниці проєкту після "втечі" Шамії припустили, що їй дійсно є що приховувати. Водночас Софії називала це просто чутками.

"Холостяк" - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, під час другого ефіру шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк звернув увагу на те, що учасниця Наталя була без настрою і навіть плакала. Виявилося, Наталя почувалася дуже некомфортно в компанії інших учасниць і вирішила самостійно покинути проект.

А також стало відомо, що учасниця Віточка перемогла рак щитоподібної залози в 19 років. Зараз вона намагається допомагати і підтримувати тих, хто зіткнувся з такою ж проблемою.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

