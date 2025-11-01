Рус
"Це було красиво, хлопці зайшли": з'явились деталі операції ГУР у Покровську

Ангеліна Підвисоцька
1 листопада 2025, 15:58
Кирило Буданов особисто керує операцією на Покровському напрямку.
ГУР проводить спецоперацію у Покровську / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

  • ГУР проводить спецоперацію на Покровському напрямку
  • Операцією на Покровському напрямку керує Кирило Буданов

Спецпризначенці ГУР проводять успішну операцію на Покровському напрямку фронту. Це підтвердила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Вона розповіла, що журналісти знали про підготовку до висадки десанту і вона відбулася "трохи раніше", ніж ця інформація з'явилась у медіапросторі.

відео дня

"Це було красиво… Хлопці зайшли. Утримують там дещо. Вступають у взаємодію. Вона справді важлива для якісної зачистки. Оскільки підрозділів задіяних там вдосталь", — зазначила Кирієнко.

Раніше з'явилась інформація про те, що начальник ГУР Кирило Буданов нібито перебуває у Покровську та особисто керує операцією. Водночас журналістка стверджує, що у місті немає не лише Буданова, а й командирів батальйонів.

У Покровську дуже складна ситуація з логістикою. Через це у місті вже кілька місяців відсутня передова командна станція, а виходити звідти вимушені навіть пілоти дронів. Водночас українська піхота робить все можливе, щоб втримати позиції.

'Це було красиво, хлопці зайшли': з'явились деталі операції ГУР у Покровську
Що відомо у Покровську / Інфографіка: Главред

"СПшки [спостережні пункти] є в Покровську. І росіяни свої теж облаштовують. Ледь не поряд з нашими. Мінують. Пробують прориватись на мотоциклах", — додала кореспондентка.

Українське командування усвідомлює важливість утримання Покровська та збереження особового складу.

Журналістка також зазначила, що Кирило Буданов дійсно керує операцією, але робить це не з Покровська, а з околиць.

"Комкор, комбриги і керівник ГУР управляють підрозділами. Вони присутні особисто на околицях міста. Але Покровськ — поле бою. Задіяно чимало підрозділів. Процес іде. Віримо в хороші рішення", — написала Юлія Кирієнко.

Ситуація навколо Покровська: думка експерта

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що спроби Росії продемонструвати військову міць обертаються проти неї самої - хоча в Кремлі цього, за її словами, поки що не усвідомили.

Вона зазначила, що щоразу, коли Москва відчуває наближення переговорів, її війська починають запеклі атаки на напрямку Покровська, кидаючи туди всі можливі сили.

"Так вони намагаються зайняти більш вигідні позиції і створити видимість сили, розраховуючи, що запеклі бої змусять іншу сторону бути поступливішою за столом переговорів", - пояснила Маляр.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи оточені ЗСУ біля Покровська. Президент повідомив, наскільки складна ситуація у важливому місті Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Покровська українські військові перейшли до активних дій. За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська робляться кроки з метою відновлення ключових логістичних маршрутів.

Нагадаємо, Главред писав, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

