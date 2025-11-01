Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені, пошкоджена інфраструктура

У Самарівському районі через ворожу атаку постраждали вісім людей.

Росіяни 1 листопада атакували Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Головне з новини:

Через атаки РФ є жертви та постраждалі у Марганці та Самарівському районі Дніпропетровщини

Сталися пожежі в Нікополі та Самарівському районі

Пошкоджено інфраструктуру у двох громадах Синельниківського району

У суботу, 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, у Марганці внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє, чоловік і жінка, отримали поранення.

У Нікополі ворожий FPV-дрон спричинив пожежу в будівлі на площі 80 квадратних метрів, проте її вдалося ліквідувати.

Також увечері росіяни атакували Самарівський район. За повідомленням ДСНС, внаслідок удару зайнявся магазин, пожежу ліквідовують.

"Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані", - зазначають вогнеборці.

Крім того, унаслідок ударів безпілотників зазнала пошкоджень інфраструктура на території Шахтарської та Петропавлівської громад Синельниківського району.

Виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що станом на 20:20 у Самарівському районі внаслідок російської атаки постраждали вісім осіб. Усі вони були госпіталізовані.

За його словами, половина з них перебуває у тяжкому стані, решта - мають травми середньої тяжкості.

