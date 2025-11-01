Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені, пошкоджена інфраструктура

Головне з новини:
- Через атаки РФ є жертви та постраждалі у Марганці та Самарівському районі Дніпропетровщини
- Сталися пожежі в Нікополі та Самарівському районі
- Пошкоджено інфраструктуру у двох громадах Синельниківського району
У суботу, 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, у Марганці внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє, чоловік і жінка, отримали поранення.
У Нікополі ворожий FPV-дрон спричинив пожежу в будівлі на площі 80 квадратних метрів, проте її вдалося ліквідувати.
Також увечері росіяни атакували Самарівський район. За повідомленням ДСНС, внаслідок удару зайнявся магазин, пожежу ліквідовують.
"Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані", - зазначають вогнеборці.
Крім того, унаслідок ударів безпілотників зазнала пошкоджень інфраструктура на території Шахтарської та Петропавлівської громад Синельниківського району.
Виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що станом на 20:20 у Самарівському районі внаслідок російської атаки постраждали вісім осіб. Усі вони були госпіталізовані.
За його словами, половина з них перебуває у тяжкому стані, решта - мають травми середньої тяжкості.
Новини про обстріли Дніпропетровщини - останнє
Російські окупанти 24 жовтня жорстоко вбили українського рятувальника Олександра Єгоричева. Чоловік приїхав на місце удару російського безпілотника, внаслідок чого здійнялася пожежа. У цей момент розпочався повторний ракетний обстріл.
Росія здійснила масовану атаку по одній з шахт на Дніпропетровщині. У момент удару під землею перебували 192 шахтарі.
Як писав раніше Главред, населені пункти, які знаходяться на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і Донеччини можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію.
