Кілька магнітних бур увірвуться в Україну в листопаді: названо небезпечні дати

Перша сильна магнітна буря почнеться вже скоро.

Україну накриють кілька магнітних бур у листопаді / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

У листопаді Україну накриє кілька магнітних бур. Очікується, що потужність бурі зросте до 5-ти балів.

Слабка магнітна буря буде 1 листопада. Її потужність протримається на рівні 3 балів і буде одноденною.

6 листопада увірветься нова магнітна буря. Вона також буде на рівні трьох балів, але наступного дня вона зросте до 4-х балів. 8-9 листопада потужність бурі стане 5-бальною. 10-11 листопада вона стане слабшою, а її потужність опуститься до трьох балів.

15 листопада ще одна буря увірветься в країну з потужністю 4 бали. Наступного дня вона стане слабшою - 3 бали. На такому ж рівні вона буде і 20 листопада.

Україну атакує кілька магнітних бур / Інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С. Повідомляється, що 2 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 9 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.", - йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

