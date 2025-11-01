Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

Синоптики у цей день опадів не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: depositphotos.com

Погода в Україні 2 листопада буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Там буде сильний туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 1-2 листопада в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +17 градусів. У більшості областей буде сонячна погода. Невеликі дощі будуть на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Погода 2 листопада

В Україні 2 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Водночас буде сильний туман у більшості областей. У Карпатах буде мокрий сніг. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +18

За даними meteoprog, 2 листопада в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +7...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: meteoprog

Погода 2 листопада у Києві

У Києві 2 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики цей день опади не прогнозують, однак буде туман. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності через туман 200-500 м.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: meteoprog

