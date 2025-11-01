Атака по енергетиці: частина Сумщини залишилася без електрики через ворожі удари

На локаціях, де немає світла, розгортаються пункти незламності.

У суботу, 1 листопада, місто Суми та частина Сумського району залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

Енергетики працюють безперервно

За словами Григорова, ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Особливу увагу приділено критичній інфраструктурі - лікарні та екстрені служби продовжують функціонувати, а медичні заклади забезпечені опаленням. Водночас триває переведення важливих об’єктів на резервне живлення.

Пункти незламності

У районах, де досі немає світла, розгортаються пункти незламності. Григоров наголосив, що вони мають бути відкритими та оснащеними всім необхідним для допомоги мешканцям. Місцева влада координує їхню роботу, забезпечуючи тепло, воду та зв’язок.

"Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше повернути стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. Відновлення триває беззупинно", - підсумував Григоров.

Сумська міська військова адміністрація вже оприлюднила адреси пунктів незламності, де мешканці можуть отримати допомогу та підтримку.

Ціль ударів РФ – експертна думка

За оцінкою військового аналітика та ветерана російсько-української війни, майора ЗСУ у відставці Олексія Гетьмана, Росія може поновити масовані комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України вже з настанням перших морозів.

"Найімовірніше, удари будуть зосереджені на великих містах — Києві, Львові, Дніпрі та практично на всіх обласних центрах", — підкреслює експерт, зазначаючи, що це може мати серйозний вплив на критичну інфраструктуру та життя населення.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

