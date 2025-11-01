Рус
Читати російською
Атака по енергетиці: частина Сумщини залишилася без електрики через ворожі удари

Дар'я Пшеничник
1 листопада 2025, 20:23
На локаціях, де немає світла, розгортаються пункти незламності.
Сумы нету света
В одній з областей тимчасово відсутнє електропостачання через атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове з новини:

  • Через ворожу атаку Суми та частина району залишилися без електроенергії
  • Лікарні та екстрені служби функціонують, критична інфраструктура переводиться на резервне живлення
  • У місцях без світла розгортаються пункти незламності

У суботу, 1 листопада, місто Суми та частина Сумського району залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

Енергетики працюють безперервно

За словами Григорова, ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Особливу увагу приділено критичній інфраструктурі - лікарні та екстрені служби продовжують функціонувати, а медичні заклади забезпечені опаленням. Водночас триває переведення важливих об’єктів на резервне живлення.

Пункти незламності

У районах, де досі немає світла, розгортаються пункти незламності. Григоров наголосив, що вони мають бути відкритими та оснащеними всім необхідним для допомоги мешканцям. Місцева влада координує їхню роботу, забезпечуючи тепло, воду та зв’язок.

"Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше повернути стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. Відновлення триває беззупинно", - підсумував Григоров.

Сумська міська військова адміністрація вже оприлюднила адреси пунктів незламності, де мешканці можуть отримати допомогу та підтримку.

Ціль ударів РФ – експертна думка

За оцінкою військового аналітика та ветерана російсько-української війни, майора ЗСУ у відставці Олексія Гетьмана, Росія може поновити масовані комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України вже з настанням перших морозів.

"Найімовірніше, удари будуть зосереджені на великих містах — Києві, Львові, Дніпрі та практично на всіх обласних центрах", — підкреслює експерт, зазначаючи, що це може мати серйозний вплив на критичну інфраструктуру та життя населення.

Новини про обстріли Сум - останнє

Російські війська в ніч проти 30 жовтня здійснили атаку на територію України ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилося місто Суми, де пролунала серія вибухів.

26 жовтня російський безпілотник влучив у мікроавтобус на трасі неподалік Миколаївської сільської громади на Сумщині.

Вранці у вівторок, 7 жовтня, в Сумах прогриміли вибухи. У місті почалися перебої з електрикою.

Ще важливі новини:

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли Сумы електроенергія
Реклама

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
Реклама
Реклама
Реклама
