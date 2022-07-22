Попереду - чотири місяці кровопролиття: до зими на Україну чекає найжорстокіша війна - Die Welt

HIMARS змінюють динаміку боїв в Україні / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Американські системи залпового вогню HIMARS, які надійшли на озброєння ЗСУ, змогли змінити динаміку боїв у війні в Україні. Хоча в Росії заявляють про ескалацію атак, Збройні Сили України готуються до контрнаступу на півдні та зараз використовують вирішальну перевагу.

Найближчим часом обидві сторони активізують свої зусилля на фронті, тому чотири місяці до настання зими можуть стати жорстокою та кровопролитною війною. Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на військових експертів.

Видання зазначає, що країна-агресор РФ будує нереальні плани щодо України. Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль "більше не хоче концентруватися виключно на Донбасі", а тепер має намір також "розширити окуповані території на півдні" – в районах навколо Херсонщини, Запоріжжя та в інших областях.

"Це зайвий раз показує, з якими нереальними цілями досі працює Москва. Адже ситуація на півдні України сильно відрізняється від ситуації на Сході, де росіяни домоглися деяких, хоча і обмежених, територіальних "придбань" з величезними втратами", – йдеться в статті.

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На Херсонщині ЗСУ також продемонстрували свою здатність відрізати військам РФ шляхи постачання, відступу до обласного центру та з нього, атакувавши стратегічно важливий Антонівський міст. Ці атаки стали можливими зокрема завдяки більшій дальності дії поставлених США реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За словами експертів, в Херсонській області дислоковано близько 10 батальйонних тактичних груп (БТГр) РФ, що набагато менше, ніж на Донбасі.

"Імовірно, це наймалолюдніша ділянка фронту, оскільки РФ віддавала пріоритет бойовим діям на Донбасі, де розмістила близько 50 БТГр в найзапеклішій смузі між Ізюмом і Бахмутом", – припустив військовий експерт і кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко.

Тим часом в Міноборони Великої Британії додають, що окупанти, схоже, вже усвідомили, що їм загрожує зростаюча небезпека втратити частини півдня, і вони перебувають у процесі збільшення своїх сил там.

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"Українці, схоже, використовують нові HIMARS в якості стратегії виснаження ворога, враховуючи їхню здатність вражати російські цілі в тилу, які раніше були поза досяжністю української артилерії. Лише в районі Херсона за останні кілька тижнів було знищено понад 50 цінних цілей ворога, таких як склади боєприпасів, командні центри та позиції ППО. Українці ще не отримали достатньо сучасних реактивних систем залпового вогню, щоби повністю переломити хід війни. Але ті, які на фронті, вже змінили ситуацію", – йдеться у публікації.

Австралійський військовий стратег, ексгенерал Мік Райан вважає, що американські РСЗВ призвели до вирішального зрушення в динаміці війни. За його словами, введення Україною в дію HIMARS і рішення Росії взяти оперативну паузу перед відновленням атак на Донбасі ймовірно "послужили перемикачем, який витягнув українців з низхідної спіралі".

"Це було вкрай важливо. HIMARS дозволили українцям поступово ліквідувати перевагу російської артилерії. Якщо вони продовжать знищувати тактичні командні центри РФ, це вплине на здатність окупантів проводити масштабніші кампанії в майбутньому", – сказав Райан.

Вже зараз російській армії загрожує серйозна логістична криза через знищення багатьох складів боєприпасів за лінією фронту. Особливо це актуально в Херсонській області.

"На наступному етапі своєї кампанії росіяни зіткнуться з ситуацією, коли у них буде менше артилерійських боєприпасів, ще гірший бойовий дух і, можливо, більше атак з боку української авіації", – прогнозує ексгенерал.

Ще одна проблема Кремля в тому, що складно мобілізувати солдатів для війни в Україні. Про це свідчать численні повідомлення про залучення до війни "різношерстої суміші" бойовиків "Л/ДНР", найманців з російських в'язниць або віддалених регіонів РФ.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни, російські "добровольчі батальйони" проходять лише 30-денну підготовку, тому їх кидають в бій як гарматне м'ясо. Таким чином, на думку багатьох експертів, російська армія не в тому стані, який дозволив би їй захопити великі території України, як припускав Лавров.

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Військовий експерт Райан вважає, що в будь-якому випадку обидві сторони активізують свої зусилля щодо вирішення питання про війну в найближчі місяці.

"Чотири місяці до настання зими можуть стати найжорстокішою і кровопролитною війною в Україні", – резюмував він.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що після виходу з оперативної паузи російські війська не змогли наростити темпи просування. Окупаційна армія здійснила кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що по всій лінії фронту в Україні склалася патова ситуація. Росія та Україна змагаються в тому, хто перший зможе підготуватися до наступу й піти в атаку.

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