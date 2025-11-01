Леся Нікітюк поділилася найважливішою подією і розкрила ім'я сина

Коротко:
- Який вигляд мала Нікітюк
- Як вона назвала сина
Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася важливою подією і розповіла, як вона пройшла.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами ведучої, вона хрестила свого сина і навіть розкрила його ім'я.
"Друзі, ну ви вже знаєте ім'я нашого маленького кентавра. Оскар, Осік - дуже прикольний тип, обов'язково вас познайомимо! Днями ми хрестили малюка і дали йому ще одне ім'я, яке знаємо тільки ми і його хресні, яких ми дуже любимо, поважаємо і раді, що у малюка буде на кого рівнятися", - залишила маленький секрет Нікітюк.
Вона також поскаржилася на те, що їй не говорили, як же це круто когось хрестити. "Що ж ви дівчата народили, хрестили, ростили і не розповідали мені, як це круто, яка це любов-любовна", - жартома обурилася вона.
Раніше Главред розповідав, що українська відома ведуча Леся Нікітюк розповіла про свого нареченого-військовослужбовця Дмитра Бабчука. Зірка заявила, що найдорожчі цінності - це людські, а не матеріальні, і саме таке бачення поєднало її з нареченим.
Також ведуча Леся Нікітюк перетнулася з акторкою Дариною Петрожицькою, яка раніше негативно висловилася про її гру у фільмі "Песики". Дар'я з невдоволенням поставилася до того, що в кіно знімають непрофесійних акторів, і привела в приклад Нікітюк.
