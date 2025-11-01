Рус
Леся Нікітюк поділилася найважливішою подією і розкрила ім'я сина

Олена Кюпелі
1 листопада 2025, 20:03
Ведуча Леся Нікітюк показала, як пройшло таїнство хрещення.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк похрестила свого малюка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Коротко:

  • Який вигляд мала Нікітюк
  • Як вона назвала сина

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася важливою подією і розповіла, як вона пройшла.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами ведучої, вона хрестила свого сина і навіть розкрила його ім'я.

Леся Нікітюк хрестила сина
Леся Нікітюк хрестила сина / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Друзі, ну ви вже знаєте ім'я нашого маленького кентавра. Оскар, Осік - дуже прикольний тип, обов'язково вас познайомимо! Днями ми хрестили малюка і дали йому ще одне ім'я, яке знаємо тільки ми і його хресні, яких ми дуже любимо, поважаємо і раді, що у малюка буде на кого рівнятися", - залишила маленький секрет Нікітюк.

Леся Нікітюк хрестила сина
Леся Нікітюк хрестила сина / Фото Instagram/lesia_nikituk

Вона також поскаржилася на те, що їй не говорили, як же це круто когось хрестити. "Що ж ви дівчата народили, хрестили, ростили і не розповідали мені, як це круто, яка це любов-любовна", - жартома обурилася вона.

Леся Нікітюк хрестила сина
Леся Нікітюк хрестила сина / Фото Instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк хрестила сина
Леся Нікітюк хрестила сина / Фото Instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк хрестила сина
Леся Нікітюк хрестила сина / Фото Instagram/lesia_nikituk

Раніше Главред розповідав, що українська відома ведуча Леся Нікітюк розповіла про свого нареченого-військовослужбовця Дмитра Бабчука. Зірка заявила, що найдорожчі цінності - це людські, а не матеріальні, і саме таке бачення поєднало її з нареченим.

Також ведуча Леся Нікітюк перетнулася з акторкою Дариною Петрожицькою, яка раніше негативно висловилася про її гру у фільмі "Песики". Дар'я з невдоволенням поставилася до того, що в кіно знімають непрофесійних акторів, і привела в приклад Нікітюк.

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

