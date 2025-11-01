Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

Коротко:
Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, які частково зникли з музичних радарів, продовжують жити свої життя, але вже не в Україні.
Так, старша сестра Вікторія Петрик живе в Іспанії і виховує дитину. Вона практично не викладає своїх фото, на відміну від молодшої сестри Анастасії.
Однак Главреду все ж вдалося "зловити" рідкісне сторіз Вікторії Петрик.
Раніше Вікторія разом зі своєю сестрою Анастасією часто виступали на різних музичних фестивалях і часто співали з російськими зірками, які в момент військового вторгнення Росії в Україну, стали на бік своєї держави-агресора.
Ось так старша сестра виглядала раніше, коли ще будувала кар'єру співачки.
Як раніше писав Главред, українська співачка, представниця дитячого Євробачення від України, одна з сестер колись популярного дуету Вікторія Петрик, написала слізний допис з приводу смерті путініста і українофоба Бедроса Кіркорова.
Раніше також стало відомо про те, де живуть сестри Петрик і чим вони займаються.
