Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

Який зараз вигляд має Вікторія Петрик / Колаж Главред, фото Instagram/ viktoria_petryk

Який зараз вигляд має Вікторія Петрик

Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, які частково зникли з музичних радарів, продовжують жити свої життя, але вже не в Україні.

Так, старша сестра Вікторія Петрик живе в Іспанії і виховує дитину. Вона практично не викладає своїх фото, на відміну від молодшої сестри Анастасії.

Однак Главреду все ж вдалося "зловити" рідкісне сторіз Вікторії Петрик.

Вікторія Петрик - який зараз має вигляд / Скріншот Instagram/viktoria_petryk

Раніше Вікторія разом зі своєю сестрою Анастасією часто виступали на різних музичних фестивалях і часто співали з російськими зірками, які в момент військового вторгнення Росії в Україну, стали на бік своєї держави-агресора.

Вікторія Петрик - який зараз має вигляд / Скриншот Instagram/viktoria_petryk

Ось так старша сестра виглядала раніше, коли ще будувала кар'єру співачки.

Вікторія Петрик про Кіркорова / Фото Instagram/ viktoria_petryk

Як раніше писав Главред, українська співачка, представниця дитячого Євробачення від України, одна з сестер колись популярного дуету Вікторія Петрик, написала слізний допис з приводу смерті путініста і українофоба Бедроса Кіркорова.

Раніше також стало відомо про те, де живуть сестри Петрик і чим вони займаються.

