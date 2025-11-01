Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М: є загиблий, багато поранених

Окупанти атакували місто балістичним озброєнням.

Що повідомив Кім:

Росія вдарила по Миколаєву балістикою

Внаслідок атаки є загиблий

Серед постраждалих в Миколаєві дитина

Країна-агресорка Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Про це у Telegram повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, близько 07:20 росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо "Іскандер М", з касетною бойовою частиною.

Що відомо про наслідки атаки на Миколаїв

Станом на 10:30 відомо про одного загиблого та 15 поранених різного ступеня важкості. Серед постраждалих є і дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Також пошкоджено АЗС, автомобілі. Віталій Кім також опублікував фото наслідків атаки на автозаправну станцію, зазначивши, що під удар потрапив звичайний цивільний об'єкт.

Наслідки удару по Миколаєву / фото: Миколаївська ОВА

Які плани має Росія щодо Миколаєва

Главред писав, що Росія марить захопленням України і не має наміру зупинятися на нинішній лінії фронту. Це в черговий раз підтвердив прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Російський чиновник видав маячню про те, що багато мешканців українських міст Одеси та Миколаєва хотіли б "пов'язати свою долю з Росією". Але нібито говорити про це там зараз небезпечно.

Атаки РФ на Миколаїв - останні новини

Раніше повідомлялося, що під час однієї з атак на Україну в Миколаєві у вересні цього року після гучних вибухів був "приліт" ворожого дрона в Корабельному районі.

Нагадаємо, Главред писав, що у серпні, внаслідок обстрілу Миколаєва, було зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки.

Напередодні стало відомо, що в Миколаєві внаслідок атаки ворожих безпілотників виникли дві пожежі. Тоді було госпіталізовано двох людей, іншим медична допомога "надавалася на місці".

Про персону: Віталій Кім Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина. У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

