Найгірша ситуація не в Покровську: в DeepState розповіли, де найбільше просунувся ворог у жовтні

Зайнята росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі Україні.

https://glavred.net/war/hudshaya-situaciya-ne-v-pokrovske-v-deepstate-rasskazali-gde-bolshe-vsego-prodvinulsya-vrag-v-oktyabre-10711436.html Посилання скопійоване

Де найгірша ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Головне з новини:

відео дня

У жовтні Росія окупувала 267 км² української території

Найбільше просування зафіксовано між Новопавлівкою та Гуляйполем

Загальна частка окупованої території України зросла до 19,09%

У жовтні 2025 року російські війська продовжили наступальні дії на території України, захопивши 267 квадратних кілометрів - майже стільки ж, як і у вересні. Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState, який фіксує зміни на фронті.

За словами аналітиків, нові захоплення становлять приблизно 0,04% від загальної площі України. Відтак, загальна частка окупованої території зросла до 19,09%.

У DeepState уточнюють, що у порівнянні з попереднім періодом спостерігається зростання кількості окупованої території на 3,1%, а також збільшення числа штурмових дій на 2,3%.

Темпи просування армії РФ по місяцях / інфографіка: DeepStateUA

Де ворог просунувся найбільше

Найбільше просування зафіксовано на ділянці між Новопавлівкою та Гуляйполем. Саме тут зосереджено 69% усіх нових окупованих територій, хоча лише 16% штурмів припали на цей район.

На Покровському напрямку активність російських сил залишилася стабільною, без суттєвих змін порівняно з вереснем. Натомість на Лиманському відрізку інтенсивність атак зменшилася.

Водночас, зафіксовано зростання бойової активності поблизу Костянтинівки, а також на Харківському напрямку - між Козачою Лопанню та Дворічанським.

Покровськ / Инфографика: Главред

Ситуація навколо Покровська: думка експерта

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що спроби Росії продемонструвати військову міць обертаються проти неї самої - хоча в Кремлі цього, за її словами, поки що не усвідомили.

Вона зазначила, що щоразу, коли Москва відчуває наближення переговорів, її війська починають запеклі атаки на напрямку Покровська, кидаючи туди всі можливі сили.

"Так вони намагаються зайняти більш вигідні позиції і створити видимість сили, розраховуючи, що запеклі бої змусять іншу сторону бути поступливішою за столом переговорів", - пояснила Маляр.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаєємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначив, що ситуація залишається напруженою, однак заяви російської пропаганди про нібито "оточення" українських сил у Покровську чи Куп’янську не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський вказував на те, що найскладнішою ділянкою фронту наразі залишається Покровський напрямок — там тривають найінтенсивніші бої, а російські війська зосередили значні сили. Ситуація в районі Куп’янська також непроста, однак українські оборонці утримують контроль над позиціями.

На Донеччині розгортається одна з найгостріших фаз війни. Покровськ, який має стратегічне логістичне значення, опинився під реальною загрозою оперативного оточення. За даними DeepState, близько третини міста перебуває в "сірій зоні", а бої вже точаться безпосередньо в межах населеного пункту.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Ганна Маляр Ганна Василівна Маляр - українська політикиня, адвокатка, кримінологиня, громадська діячка. Заступниця Міністра оборони України (2021-2023). Кандидатка юридичних наук. У жовтні 2022 року увійшли до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред