Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували 'сюрпризи' в Покровську

Що сказав офіцер:
- Окупанти в Покровську чекають на підмогу
- Більшість ДРГ РФ в місті переховуються від Сил оборони
- Українські військові готують несподіванки для ворога
Протягом останніх днів на Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували "окремі несподіванки" для ворога.
Про це в етері Київ24 розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. Він повідомив у якому становищі зараз окупанти, які проникли у місто, та привідкрив завісу щодо операції ЗСУ.
Які задачі виконують окупанти в Покровську
Ті російські військові, які проникли у Покровськ в якості ДРГ, в більшості просто переховуються, сподіваючись на підкріплення. Їхньою головною задачею є збереження життів.
Саме тому кілька сотень окупантів чекають на підмогу, розуміючи, куди потрапили. Вони також намагаються передавати інформацію основним силам РФ.
Що задумали українські військові
Цехоцький з обережністю заявив, що українські сили працюють над нарощенням дуже активних заходів. Частина з них вже розпочалася, а до інших триває підготовка.
"Ніхто не збирається здавати Покровськ", - наголосив військовослужбовець.
Що відомо про дії ЗСУ в районі Покровська
Главред писав, що за даними журналіста The Economist Олівера Керролла в районі Покровська в Донецькій області українські військові перейшли в контрнаступ.
Сміливий контрнаступ нібито має на меті відновлення ключових логістичних маршрутів. Однак офіційно українська сторона наразі не коментує цю інформацію.
Ситуація в Покровську - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що кілька днів тому ситуація в районі Покровська та навколишніх населених пунктів залишалася критичною — російські війська продовжували зосереджувати сили та намагалися витіснити підрозділи Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що ЗСУ незначно просунулися під час нещодавніх контратак на північ від Покровська та у східній частині Родинського. Українським військовим також вдається завдавати ударів по російських позиціях в районі села Ріг після, як стверджують аналітики, диверсійного проникнення.
Раніше Зеленський заявив, що ситуація у місті Покровськ, що Донецькій області, складна, але суттєвих змін немає. Українські захисники потроху знищують окупантів і не знаходяться в оточенні.
Про персону: Сергій Цехоцький
Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.
