"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

Принц Гаррі насторожився/ колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Чому хвилюється принц Гаррі

Що сталося з принцом Ендрю

Принц Гаррі був "приголомшений" рішенням короля Карла II позбавити свого молодшого брата, принца Ендрю, всіх королівських титулів.

"У Гаррі впало серце", - розповіло джерело в програмі #ShuterScoop Роба Шутера. "Він вважав титули недоторканними. Тепер він у цьому не впевнений".

За даними ОК, 41-річний Гаррі дізнався про те, що 65-річний Ендрю поверне собі титул Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, втративши титул "принц", одночасно з громадськістю, що в рівній мірі схвилювало і його, і його дружину Меган Маркл.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

"Титул - це не сентиментальність", - заявив виданню один із провідних стратегів Лос-Анджелеса. "Це важіль тиску в будь-яких переговорах", - додав він.

Шутер, який раніше працював публіцистом принцеси Майкл Кентської, натякнув, що побоювання Гаррі були обгрунтованими, додавши: "Якщо палац готовий понизити на посаді принців крові, усім варто турбуватися".

30 жовтня Букінгемський палац оголосив, що Ендрю позбавлять усіх своїх королівських титулів і привілеїв, а також виключать із Королівської ложі. Гаррі покинув монархію 2020 року.

