"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

Олена Кюпелі
1 листопада 2025, 12:33
Британський монарх став хвилюватися через ситуацію з принцом Ендрю.
Меган Маркл, принц Гаррі
Принц Гаррі насторожився/ колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Чому хвилюється принц Гаррі
  • Що сталося з принцом Ендрю

Принц Гаррі був "приголомшений" рішенням короля Карла II позбавити свого молодшого брата, принца Ендрю, всіх королівських титулів.

"У Гаррі впало серце", - розповіло джерело в програмі #ShuterScoop Роба Шутера. "Він вважав титули недоторканними. Тепер він у цьому не впевнений".

За даними ОК, 41-річний Гаррі дізнався про те, що 65-річний Ендрю поверне собі титул Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, втративши титул "принц", одночасно з громадськістю, що в рівній мірі схвилювало і його, і його дружину Меган Маркл.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС
Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

"Титул - це не сентиментальність", - заявив виданню один із провідних стратегів Лос-Анджелеса. "Це важіль тиску в будь-яких переговорах", - додав він.

Шутер, який раніше працював публіцистом принцеси Майкл Кентської, натякнув, що побоювання Гаррі були обгрунтованими, додавши: "Якщо палац готовий понизити на посаді принців крові, усім варто турбуватися".

30 жовтня Букінгемський палац оголосив, що Ендрю позбавлять усіх своїх королівських титулів і привілеїв, а також виключать із Королівської ложі. Гаррі покинув монархію 2020 року.

Раніше Главред повідомляв, що британський принц Вільям разом із дружиною Кейт Міддлтону здивувалигромадськість своїми правилами виховання дітей. Як зізнався сам майбутній монарх, вони дуже суворі батьки і спадкоємців корони обмежують жорсткі заборони.

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл поділилася досі неопублікованими фото своєї доньки - принцеси Лілібет. Герцогиня таким чином відзначила Міжнародний день дівчаток. Лілі була одягнена в рожеве вбрання з сумочкою в тон. Її руде волосся було зібране в недбалий хвіст.

Про персону: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав із неоголошеним візитом до Львова і відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

21:13

Великий ажіотаж: в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа

20:59

Наталка Денисенко прийшла на "Холостяк" і обговорила учасниць - деталі

20:57

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

