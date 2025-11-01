Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

Клієнти банку скаржаться на те, що вони не можуть відправити гроші з картки на картку.

Що відомо:

У роботі ПриватБанку стався збій

Клієнти ПриватБанку не можуть відправити гроші з картки на картку

Банк проводить регламентні роботи

У роботі ПриватБанку стався збій. Клієнти банку не можуть відправити гроші з картки на картку в додатку Privat24.

Спершу через цей збій навіть не виходило зайти в додаток. Незабаром повідомлення про помилку зникло і потрапити в акаунт вдалося. Однак якщо потрібно перекинути гроші з картки на картку або провести оплату, то це зробити не вийде. Причиною цього є регламентні роботи.

Варто зазначити, що раніше банк не попереджав про заплановані роботи.

На сторінці ПриватБанку у Facebook з'явилося роз'яснення.

"Переказ або платіж не проходить? Ми все бачимо і все виправляємо. Технічна команда працює, щоб якомога швидше все відновити. Дякуємо за розуміння і спокій", - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Що відомо про ПриватБанк? ПриватБанк - найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дають змогу клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен і політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія .

