Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

Що відомо:
- У роботі ПриватБанку стався збій
- Клієнти ПриватБанку не можуть відправити гроші з картки на картку
- Банк проводить регламентні роботи
У роботі ПриватБанку стався збій. Клієнти банку не можуть відправити гроші з картки на картку в додатку Privat24.
Спершу через цей збій навіть не виходило зайти в додаток. Незабаром повідомлення про помилку зникло і потрапити в акаунт вдалося. Однак якщо потрібно перекинути гроші з картки на картку або провести оплату, то це зробити не вийде. Причиною цього є регламентні роботи.
Варто зазначити, що раніше банк не попереджав про заплановані роботи.
На сторінці ПриватБанку у Facebook з'явилося роз'яснення.
"Переказ або платіж не проходить? Ми все бачимо і все виправляємо. Технічна команда працює, щоб якомога швидше все відновити. Дякуємо за розуміння і спокій", - йдеться в тексті повідомлення.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Що відомо про ПриватБанк?
ПриватБанк - найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дають змогу клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен і політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія .
