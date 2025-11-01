Рус
ГУР провело спецоперацію під Москвою: вибухнув надважливий військовий об'єкт РФ

Анна Косик
1 листопада 2025, 09:16оновлено 1 листопада, 10:05
Розвідники нанесли серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора.
Спецоперация ГУР
Деталі спецоперації українських розвідників / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ГУР:

  • У Московській області виведено з ладу нафтопровід "Кольцевой"
  • Знищено три нитки російського нафтопродуктопроводу
  • Воєнні спроможності РФ послаблено

31 жовтня внаслідок спецоперації ГУР МО України було виведено з ладу надважливий військовий об’єкт країни-агресорки Росії - нафтопродуктопровід "Кольцевой".

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, він забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни проти українського народу.

Подробиці успішної операції ГУР

Розвідники провели операцію на території Раменського району Московської області. Там вдалося вивести з ладу об'єкт критичної військової інфраструктури.

"Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли - усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу. Агресор спрямував на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади", - йдеться у повідомленні.

ГУР провело спецоперацію під Москвою: вибухнув надважливий військовий об'єкт РФ
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео спецоперації ГУР:

Як операція ГУР вплинула на Росію

Спецоперація стала серйозним ударом по воєнних спроможностях Росії, а також по її економіці, зокрема у Московському регіоні.

"Довжина магістрального нафтопродуктопроводу "Кольцевой" - 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Ніжегородського та Московського нафтопереробних заводів. Щорічно "Кольцевой" був здатен перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину", - розповіли в ГУР.

Таким чином Україна продовжує завдавати дієвого "санкційного" тиску на Росію.

Операції ГУР на території Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що бійці ГУР МО та ССО провели кілька складних операцій, спрямованих на припинення залізничного сполучення на напрямках Орел–Курськ та Санкт-Петербург–Псков.

Раніше в ГУР повідомили, що на території Кемеровської області РФ вибухнув автомобіль, у якому перебував Веніамін Мазжерін - підполковник спецпідрозділу ОМОН "Оберег" Росгвардії. Він був причетний до воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами на Київщині.

Напередодні також в Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" та "Мшинська" стався вибух колії, унаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

