'Продовжуємо зачистку': Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював у корпусах і військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найскладніше.
Також головком заслухав доповіді командирів на місцях про поточну обстановку і наявні потреби, повідомив він у Telegram.
"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову і перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", - каже Сирський.
Також він зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.
Основне навантаження - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за розпорядженням Сирського, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, зокрема й Головного управління розвідки МО України.
"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за спробу виконати завдання кремлівського диктатора з окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - додав він.
Крім того, Сирський зазначив, що оборону агломерації буде підтримано додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БПЛА.
Бої за Покровськ: дані офіцера ЗСУ
Російські сили на Покровському напрямку посилили використання бронетехніки під час наступальних операцій. Про це розповів штаб-сержант відділу комунікацій 117-ї окремої механізованої бригади Олександр Вовк. За його словами, останніми тижнями противник дедалі частіше задіює колони бронемашин, прагнучи домогтися просування на лінії фронту до погіршення погодних умов і початку осіннього бездоріжжя.
Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
