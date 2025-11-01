'Продовжуємо зачистку': Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську

Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, t.me/osirskiy

Головне:

Триває комплексна операція зі знищення сил РФ у Покровську

Оборону агломерації буде підтримано додатковими підрозділами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював у корпусах і військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найскладніше.

Також головком заслухав доповіді командирів на місцях про поточну обстановку і наявні потреби, повідомив він у Telegram.

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову і перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", - каже Сирський.

Також він зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

Основне навантаження - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за розпорядженням Сирського, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, зокрема й Головного управління розвідки МО України.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за спробу виконати завдання кремлівського диктатора з окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - додав він.

Крім того, Сирський зазначив, що оборону агломерації буде підтримано додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БПЛА.

Бої за Покровськ: дані офіцера ЗСУ

Російські сили на Покровському напрямку посилили використання бронетехніки під час наступальних операцій. Про це розповів штаб-сержант відділу комунікацій 117-ї окремої механізованої бригади Олександр Вовк. За його словами, останніми тижнями противник дедалі частіше задіює колони бронемашин, прагнучи домогтися просування на лінії фронту до погіршення погодних умов і початку осіннього бездоріжжя.

Раніше Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи оточені ЗСУ біля Покровська. Президент повідомив, наскільки складна ситуація у важливому місті Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Покровська українські військові перейшли до активних дій. За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська робляться кроки з метою відновлення ключових логістичних маршрутів.

Нагадаємо, Главред писав, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

