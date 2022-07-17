"Виносять" позиції РФ: HIMARS змінюють хід війни в Україні - Пентагон

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Американський реактивні системи залпового вогню HIMARS мають значний вплив на операції ЗСУ на лінії фронту з Росією.

Як нагадали в Пентагоні, система M142 HIMARS дозволяє запускати відразу кілька високоточних ракет.

Зазначається, що США вже надали Україні вісім систем, а також планується передача ще чотирьох РСЗВ.

"У ЗСУ буде всього 12 систем", — заявив високопоставлений військовий чиновник США.

"Українці уражають такі цілі, як склади боєприпасів, поставок, інших матеріально-технічних засобів, центри командування і управління. І всі ці речі безпосередньо впливають на здатність проводити операції на передовій. Тому хоча ЗСУ і не стріляють з HIMARS на передовій, ті мають великий вплив на хід війни", - наголошується в повідомленні.

Американський чиновник також вважає, що у російських сил обмежені досягнення на північному Донбасі, стримані українською обороною.

"Російські війська продовжують застосовувати невибірковий артилерійський обстріл разом з повітряними і ракетними ударами", - підкреслив він.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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