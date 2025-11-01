Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

Скандальний Микита Джигурда показався в дуже хворобливому вигляді.

Який зараз вигляд має путініст Джигурда / Колаж Главред, фото Стархіт

Який зараз вигляд має Джигурда

Що з ним сталося

Російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, схоже, серйозно хворий.

Як пишуть російські пропагандисти, у 64-річного пенсіонера великі проблеми зі здоров'ям і алкоголем, зокрема.

Джигурда перетворився на старезного старого / Фото Стархіт

Його часто можна побачити в стані алкогольного сп'яніння. Він насилу пересувається, падає і навіть заснув на лавці.

Джигурда перетворився на старезного старого / Фото Стархіт

Зараз Джигурда, разом зі своєю подругою-путіністкою Анастасією Волочковою бере участь у черговому російському шоу. Цього разу зірок намагаються реабілітувати і позбавити від алкогольної або наркотичної залежності.

Джигурда перетворився на старезного старого / Фото Стархіт

У шоу "Зірки під крапельницею" учасники пройдуть курс реабілітації під наглядом нарколога.

У Джигурди підозрюють алкоголізм та й його зовнішній вигляд є точним тому доказом.

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно злили ролик, де Анастасія Волочкова і Микита Джигурда спершу танцюють, сильно похитуючись, потім Джигурда стягує з балерини штани і цілує її в низ живота. Вона тим часом хихикає. Після цього нетверезі друзі знову танцюють і обіймаються.

А також раніше Микита Джигурда приїхав на тимчасово окупований Донбас і хизувався у військовій формі. Фото того, як він позує серед поля в оточенні російських окупантів поділилася його дружина Марина Анісіна.

Про персону: Микита Джигурда Микита Джигурда - радянський, український і російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, виконавець пісень. Народний артист Чеченської Республіки, заслужений артист Кабардино-Балкарської АРСР.

У 2022 році Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. Національне агентство із запобігання корупції України виступило з ініціативою про введення проти Джигурди міжнародних санкцій за підтримку вторгнення в Україну і виправдання дій Росії.

