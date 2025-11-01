Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

Олена Кюпелі
1 листопада 2025, 11:17
161
Скандальний Микита Джигурда показався в дуже хворобливому вигляді.
Який зараз вигляд має путініст Джигурда
Який зараз вигляд має путініст Джигурда / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Який зараз вигляд має Джигурда
  • Що з ним сталося

Російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, схоже, серйозно хворий.

Як пишуть російські пропагандисти, у 64-річного пенсіонера великі проблеми зі здоров'ям і алкоголем, зокрема.

відео дня
Джигурда перетворився на старезного старого чоловіка
Джигурда перетворився на старезного старого / Фото Стархіт

Його часто можна побачити в стані алкогольного сп'яніння. Він насилу пересувається, падає і навіть заснув на лавці.

Джигурда перетворився на старезного старого чоловіка
Джигурда перетворився на старезного старого / Фото Стархіт

Зараз Джигурда, разом зі своєю подругою-путіністкою Анастасією Волочковою бере участь у черговому російському шоу. Цього разу зірок намагаються реабілітувати і позбавити від алкогольної або наркотичної залежності.

Джигурда перетворився на старезного старого чоловіка
Джигурда перетворився на старезного старого / Фото Стархіт

У шоу "Зірки під крапельницею" учасники пройдуть курс реабілітації під наглядом нарколога.

У Джигурди підозрюють алкоголізм та й його зовнішній вигляд є точним тому доказом.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно злили ролик, де Анастасія Волочкова і Микита Джигурда спершу танцюють, сильно похитуючись, потім Джигурда стягує з балерини штани і цілує її в низ живота. Вона тим часом хихикає. Після цього нетверезі друзі знову танцюють і обіймаються.

А також раніше Микита Джигурда приїхав на тимчасово окупований Донбас і хизувався у військовій формі. Фото того, як він позує серед поля в оточенні російських окупантів поділилася його дружина Марина Анісіна.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Микита Джигурда

Микита Джигурда - радянський, український і російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, виконавець пісень. Народний артист Чеченської Республіки, заслужений артист Кабардино-Балкарської АРСР.
У 2022 році Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. Національне агентство із запобігання корупції України виступило з ініціативою про введення проти Джигурди міжнародних санкцій за підтримку вторгнення в Україну і виправдання дій Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Микита Джигурда новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

15:01Фронт
"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:24Війна
Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

13:13Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Останні новини

15:01

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

14:35

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українськоюВідео

14:06

Як повернути блиск ложкам і виделкам: що варто покласти у посудомийну машинку

13:45

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

13:25

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
13:24

"Не наривайтеся": Лукашенко пригрозив "бахнути" разом із Путіним "Орєшніком"

13:13

Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську

12:36

"Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"

12:33

"Впало серце": принц Гаррі занервував, що може втратити титул

Реклама
12:23

Науковці закликали терміново закривати кришку унітазу: причина здивувала всіх

12:18

Лінивий шоколадний пиріг на сковорідці: рецепт простіше простого

12:05

Гороскоп на завтра 2 листопада: Овнам - фінансові негаразди, Стрільцям - сюрприз

12:04

Дуже рідкісне фото: який зараз вигляд має Вікторія Петрик

11:55

Гороскоп на листопад 2025 для Водоліїв: переїзди, сюрпризи та фінансове полегшення

11:30

Гороскоп на листопад 2025 для Козерогів: що повернеться з минулого і які плани зруйнуютьсяВідео

11:27

Популярний "лайфхак" для очищення лобового скла може зіпсувати авто: деталі

11:17

Висохлий старий: у шаленого путініста Джигурди запідозрили смертельну хворобу

10:52

"Прильоти" у різних областях, є поранені: РФ атакувала Україну купою "Шахедів"Фото

10:43

Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М: є загиблий, багато поранених

10:36

Може зіпсувати консервацію: як вдома швидко виявити неякісну сіль

Реклама
10:11

Час для стосунків: ваша дата народження підкаже, коли прийде справжня любов

10:00

Як правильно повідомити про злочин: інструкція від ДБР для громадян актуально

09:42

Неможливо відправити гроші: у ПриватБанку стався раптовий збій

09:16

ГУР провело спецоперацію під Москвою: вибухнув надважливий військовий об'єкт РФ

09:15

Початок листопада змінить усе: які ТОП-3 знаки відчують справжнє переродження

08:44

Будинки аж трусило, а під Москвою згасло світло: дрони масовано атакували Росію

08:20

Українців почали серйозно штрафувати за "гучні" авто: що відомо

08:10

Названо останній місяць для РФ, коли Путін може намагатися вискочити з війниПогляд

07:50

ЗСУ просунулися на п'яти напрямках фронту, а ворог "топчеться" на одному - ISW

06:10

Покровськ і не тільки: як Путін прорахувавсяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох колег за 31 секунду

05:14

"Це наша традиція": Могилевська розкрила зворушливий момент з донькою

04:27

У чому різниця між оливками та маслинами: вчителька здивувала поясненням

03:33

Є всі шанси скоро виснажитися: ТОП-5 знаків, кому потрібно терміново відпочити

02:36

Для чого потрібна чорна смуга на дзеркалі авто - функція, про яку знають одиниці

01:41

Злі, ледачі та самотні: 5 міфів про Тельців, у які вірять усі

00:39

У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість

31 жовтня, п'ятниця
23:59

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

23:29

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

22:50

"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантівВідео

Реклама
22:45

"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

22:29

Українцям дали 20 днів: у ТЦК розповіли, кому загрожує подвійний штраф

22:15

Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима: Цукерберг не аплодував

21:54

"Агро Газ Трейдінг" заявила про кампанію з дискредитації, пов'язаною із приватизацією ОПЗ

21:28

Спала з одруженим: Софія Шамія зі скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знаки зодіаку розбагатіють уже в листопаді: грошей у них буде багато

21:21

Нагар та іржа зникнуть із чавунних сковорідок, якщо потерти їх одним овочемВідео

21:13

Великий ажіотаж: в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа

20:59

Наталка Денисенко прийшла на "Холостяк" і обговорила учасниць - деталі

20:57

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти