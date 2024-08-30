США і Китай не погодили план завершення війни в Україні

Джейк Салліван і Сі Цзіньпін обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між президентами.

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Джейк Салліван і Сі Цзіньпін провели зустріч у Пекіні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

29 серпня радник президента Сполучених Штатів із питань нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Як ідеться на сайті Білого дому, США і КНР не погодили конкретного плану щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Під час зустрічі Салліван і Сі Цзіньпін обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між президентами.

За словами представника Білого дому, Китай неодноразово заявляв, що війну слід завершити дипломатичним шляхом.

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"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тому, врешті-решт, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", - сказав Салліван.

Мирний план врегулювання війни в Україні

Уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву про розв'язання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори щодо досягнення миру. На відміну від представленого в лютому 2023 року мирного плану Китаю, цей план містить не 12, а шість пунктів:

1. Дотримання принципів деескалації, уникнення провокацій, розширення зон бойових дій та загострення на фронті.

2. Діалог і переговори як єдиний спосіб виходу з військового конфлікту.

3. Підтримка міжнародної мирної конференції, яку визнають "як Росія, так і Україна". Така конференція має відбутися за участю РФ і з "чесним обговоренням усіх мирних планів".

4. Гуманітарна допомога, захист мирних жителів і заборона на обстріли цивільних об'єктів.

5. Неприйнятність використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції.

6. Заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

Спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей під час поїздки до Бразилії заявив, що так званий "консенсус" Китаю і Бразилії - план із врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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