УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

Юрій Берендій
27 серпня 2024, 13:49
211
Глава Офісу президент Андрій Єрмак зазначив, що головна кмова проведення другого Саміту миру - це готовність спільного плану дій, робота над яким триває.
'Це було б знаково': Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру
Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру / Колаж Главред, фото: flickr, Офіс президента

Україна хотіла б провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджене. Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в рамках Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Ми хочемо і це було би правильно, щоб другий саміт відбувся, це було б знаково, в одній з країн Глобального Півдня", - наголосив він.

Однак, глава офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що точне місце проведення другого Саміту миру ще не визначене.

відео дня

"Сказати, що сьогодні визначено це місце? Ні, тому що важливо саме зміст і головна умова - це готовність спільного плану, над яким ми працюємо", - зазначив глава ОП.

'Це було б знаково': Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Саміт миру - що відомо про українську формулу миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна продовжує підготовку до другого Саміту миру, основним завданням якого є створення спільного плану, що зможе подолати скепсис західних партнерів та протидіяти тиску з боку Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський висловив бажання, щоб другий Саміт миру пройшов у одній із країн глобального Півдня, і запропонував прем'єр-міністру Наренді Моді провести його в Індії.

Зеленський також підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб дипломатично змусити російського лідера Володимира Путіна зупинити війну, але країна продовжуватиме боротися за перемогу, навіть якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом, а західні партнери втратять свою рішучість.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Єрмак Саміт миру
Реклама

Головне за день

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:36 Синоптик
"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:34 Україна
"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:32 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання 118829

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів 30763

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт 27750

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії 24606

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії

Останні новини

15:48

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

15:36

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:34

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:32

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:17

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:07

Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восениФото

15:01

"План перемоги" у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

14:54

Виклав усю правду про Аллу Пугачову: Андрій Макаревич зважився на відвертість

14:52

Учені визначили ознаки високого IQ

Реклама
14:39

"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

14:35

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

14:21

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковВідео

14:15

Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

13:49

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

13:21

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть M серед W за 8 секунд: загадка на уважність

13:17

Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

13:12

Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

13:11

"Це означатиме крах Орбана": експерт про можливе виключення Угорщини з ЄС

13:04

Місячний посівний календар на вересень: що важливо зробити в саду і на городі

12:43

Місячний календар стрижок на вересень 2024: коли краще підстригтися

Реклама
12:39

Церковне свято 28 серпня: що заборонено робити на преподобного Мойсея

12:39

"В України є зброя перемоги": Шмигаль зробив гучну заяву про мільйон дронів

12:30

"Назавжди в моєму серці": Лілія Подкопаєва показалася в рідному Донецьку

12:26

Китайський гороскоп на вересень 2024: Бикам - дорогі покупки, Тиграм - проблеми

12:23

Гороскоп на вересень 2024: Ракам - конфлікти та занепокоєння, Овну - щастя

12:21

Киян запрошують на дискусію про серіальне виробництво під час війни новини компанії

12:20

Дорожче за Феррарі: скільки коштує найдорожчий собака у світі

12:12

Як прискорити дозрівання томатів: цікавий лайфхак з зубочистками

12:12

"Польща перебуває у стані війни": в Міноборони країни зробили важливу заяву

11:55

Гороскоп Таро на вересень 2024: Козерогам - подарунок, Водоліям - свято, Рибам - завершенняВідео

11:53

Онука Алли Пугачової спіймали в Москві - заплатив за все

11:39

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою

11:38

Багата, красива і знаменита: Бен Аффлек знайшов заміну Дженніфер Лопес

11:13

Вже 4 загиблих: Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку ворога

11:07

Не Курськом єдиним: ЗСУ прориваються в Бєлгородській області - росЗМІ

10:55

Гороскоп на завтра 28 серпня: Ракам - хвиля удачі, Скорпіонам - стрес та суперечки

10:51

"РФ не досягне успіху в Україні": Байден різко відреагував на ракетний удар 26 серпня

10:40

РФ вдарила по Україні 10 ракетами і 81 "Шахедом": 65 цілей вдалося збитиФото

10:32

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі

10:25

Обмеження не скасують: графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів

Реклама
10:15

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Зміям - страждання, Козлам - пастка

09:45

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

09:42

Командування РФ загнали: окупаційні війська перекидають з України - ISW

09:28

Уперше за 19 років: Андрій Губін з'явився на публіці зі своєю дівчиною - що з ним сталося

09:26

Завдають ворогу відчутних втрат: Генштаб про бої на Покровському напрямку

08:55

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

08:44

"Смертельно небезпечно": путініст Газманов закотив істерику і попередив усю РФ про трагедію

08:22

"Більше двох десятків аеродромів": як ЗСУ помстяться РФ за обстріли - експерт

08:13

РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 пораненіФото

07:36

РФ атакувала дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти