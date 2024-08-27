'Це було б знаково': Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

Глава Офісу президент Андрій Єрмак зазначив, що головна кмова проведення другого Саміту миру - це готовність спільного плану дій, робота над яким триває.

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Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру / Колаж Главред, фото: flickr, Офіс президента

Україна хотіла б провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджене. Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в рамках Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Ми хочемо і це було би правильно, щоб другий саміт відбувся, це було б знаково, в одній з країн Глобального Півдня", - наголосив він.

Однак, глава офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що точне місце проведення другого Саміту миру ще не визначене.

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"Сказати, що сьогодні визначено це місце? Ні, тому що важливо саме зміст і головна умова - це готовність спільного плану, над яким ми працюємо", - зазначив глава ОП.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Саміт миру - що відомо про українську формулу миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна продовжує підготовку до другого Саміту миру, основним завданням якого є створення спільного плану, що зможе подолати скепсис західних партнерів та протидіяти тиску з боку Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський висловив бажання, щоб другий Саміт миру пройшов у одній із країн глобального Півдня, і запропонував прем'єр-міністру Наренді Моді провести його в Індії.

Зеленський також підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб дипломатично змусити російського лідера Володимира Путіна зупинити війну, але країна продовжуватиме боротися за перемогу, навіть якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом, а західні партнери втратять свою рішучість.

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