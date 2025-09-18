'Ці дії зараз не на користь України': яку серйозну помилку робить Трамп

Настане час, коли Трамп буде розуміти, що вже не можна нічого називати "м’якими" словами, загравати з Путіним, а потрібно робити конкретні дії.

Експерт сказав, яку серйозну помилку робить Трамп/ колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Основні тези Криволапа:

Настане час, коли Трамп зрозуміє, що не можна загравати з Путіним

Проте зараз дії Трампа не на користь України

Водночас зараз не варто розраховувати на якісь активні кроки з боку Європи

Президент США Дональд Трамп зараз перебуває у стані, коли ще не визначився, за кого фактично "воює". Водночас він хоче бути миротворцем і виступає проти світової ескалації.

Але розвиток подій показує, що якщо агресору не дати по руках достатньо боляче, він продовжуватиме діяти далі. Таку думку висловив авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап в інтерв’ю Главреду.

Експерт зазначив, що настане час, коли Трамп буде розуміти, що вже не можна нічого називати "м’якими" словами і не можна загравати з російським диктатором Володимиром Путіним, а потрібно робити конкретні дії.

"Коли саме настане цей час, я вам не скажу, бо передбачити поведінку Трампа неможливо. Тут слід орієнтуватися на дії американської адміністрації. А ці дії зараз не на користь України: затримки у постачанні озброєння, зокрема "Патріотів", ракет та іншого. Це не дуже добре для України", – сказав Криволап.

Також він зазначив, що зараз не варто очікувати надто активних дій з боку європейців. На його думку, вони зараз будуть підтримувати Польщу, передадуть Patriot, NASAMS, ґвинтокрили – усе, що можуть.

"Наприклад, Чехія запропонувала три ґвинтокрили Мі-171, які здатні захищатися від масових атак "шахедів" та інших дронів. Можливо, додадуть Black Hawk. Швидше за все, це і буде. Але я не очікую, що Європа зробить якісь дійсно активні кроки. Буде багато розмов про операцію "Східний вартовий", але реальних дій, які могли б серйозно змінити ситуацію, я поки не бачу", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтервʼю Костянтина Криволапа Главреду про дії допомогу країн НАТО у збитті повітряних цілей над Україною:

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум Європі. Президент США Трамп заявив, що Володимир Зеленський має "укласти угоду" щодо війни, водночас Європа має припинити купляти нафту у Росії.

Також раніше повідомлялося, що Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі. США вперше схвалили відправку військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів за новим механізмом, профінансованим країнами НАТО.

Нагадаємо, Путін надіслав сигнал Україні щодо війни – стало відомо, що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп. Путін намагається обдурити президента США Трампа та відтвермінувати введення нових санкції проти Росії для нарощення виробництва зброї та нових наступів.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

