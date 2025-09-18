Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

Анна Ярославська
18 вересня 2025, 10:09
501
Президент США вимагає відмовитися від російських енергоносіїв, але країни ЄС залежать від газу з РФ.
Санкції, Путін, Трамп
Європа шукає відповідь на ультиматум Трампа щодо санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Трамп змінив акценти в питанні запровадження санкцій проти РФ
  • Європа стикається з труднощами, оскільки частина країн залежить від російських енергоресурсів
  • Президент США міг висунути завідомо нездійсненні вимоги, щоб перекласти відповідальність на ЄС

Європейські уряди тиснули на президента США Дональда Трампа, вимагаючи посилити санкції проти Росії. Потім глава Білого дому змінив хід подій, закликавши їх припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт Індії та Китаю. Тепер європейські лідери намагаються придумати відповідь.

Крім того, Трамп закликав Європу використовувати заморожені російські активи в Бельгії, що зберігаються в Бельгії з початку повномасштабного вторгнення, для підтримки України.

відео дня

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів, цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб подумати, як їх посилити.

Після розмови з президентом у вівторок глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що нові санкції завдадуть додаткового удару по банківському сектору Росії, а також покарають її криптовалютний ринок і енергетичний сектор.

"Пошуки Європою відповідей на виклик Трампа наочно демонструють труднощі, з якими стикається цей блок із 27 країн у координації відповіді на агресивно налаштовану Росію після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також демонструє, наскільки мало у цих країн інструментів, які вони готові використати, щоб завдати удару по Москві", - ідеться в статті.

WSJ зазначає, що пакети санкцій ЄС не паралізували російську військову машину, а європейська обіцянка закупити американську зброю для допомоги Києву в обороні зіткнулася із затримками в реалізації. Деякі країни блоку, як і раніше, залежать від російської нафти і газу.

Журналісти пояснили, що вимога Трампа припинити закупівлі російських енергоносіїв зустріне опір Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від газу РФ. А заклик Трампа запровадити жорсткі санкції проти Китаю та Індії є складним завданням для Європи, бо Китай залишається важливим експортним ринком, а з Індією ЄС планує укласти угоду про вільну торгівлю.

"Деякі європейські дипломати стверджують, що Трамп висунув свої вимоги, знаючи, що ЄС не виконає їх, що дасть йому змогу уникнути додаткового економічного тиску на Росію", - ідеться в статті.

Журналісти зазначили, що європейські держави продовжують купувати енергоносії як безпосередньо, так і опосередковано в Росії, а торік їхні закупівлі російського скрапленого природного газу різко зросли. Європа також ухиляється від вторинних санкцій проти країн, які фінансують військові дії Москви.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше введення американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи та чи припинить купувати російські енергоносії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу Трампа про запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. В інтерв'ю NBC News він пояснив, що стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Дональдом Трампом повідомила про посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію. За її словами, комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників запроваджувати санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

Чому санкції не зупинили економіку РФ: думка аналітиків

Як пише Forbes, всупереч запровадженим антиросійським санкціям міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів. Економіка РФ продовжує функціонувати, хоча й в обмеженому режимі.

Зазначається, що Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію та почала розраховуватися не в доларах. Танкери "тіньового флоту" уникали західного страхування і створювали паралельні ланцюги поставок.

Крім того, цифрові гаманці, регіональні платіжні системи, китайська мережа CIPS, що пропонує розрахункові послуги транскордонних платежів у юанях, індійські системи розрахунку в рупіях і російські альтернативи фінтеху дали змогу обійти санкційні бар'єри.

Усередині країни Росія теж швидко пристосувалася. Західні бренди зникли з торгових центрів, але вже за кілька місяців їх замінили місцеві копії.

Санкції досі залишаються потужною зброєю США, але тепер їхня ефективність залежить не лише від Вашингтона, а й від готовності інших країн приєднуватися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США Дональд Трамп санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян

12:00Інтерв'ю
Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в Росії

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в Росії

11:56Світ
"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить Трамп

"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить Трамп

10:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 18 вересня: Щурам - компроміс, Півням - зміна

Китайський гороскоп на сьогодні 18 вересня: Щурам - компроміс, Півням - зміна

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Останні новини

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в Росії

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

11:33

Оборона Покровська близька до фіналу, його падіння загрожує двом містам - Sky News

11:10

За коротку дистанцію між авто штрафуватимуть: де запрацює нововведення

11:08

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
10:55

РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи

10:32

Не на підвіконні: як прискорити дозрівання зелених помідорівВідео

10:12

"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить ТрампВідео

10:11

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

Реклама
10:09

Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 вересня (оновлюється)

09:29

Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

09:08

Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

09:00

Благословила безсилля росіян: що не так з інтерв'ю ПугачовоїПогляд

08:56

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

"Російське пияцтво": російського актора викинули з вікна

08:39

Пожежі, вимкнення світла та закриті аеропорти: вночі в РФ прогриміли вибухи

08:36

Герасимов обманює Путіна та розповідає про сумнівні "перемоги" - Reuters

07:30

П'яний співробітник ТЦК влаштував три ДТП у Тернополі: його затримали

07:10

Де три відмінності між спортсменками: відповідь треба знайти за 23 секунди

Реклама
06:39

Атака дронів на Київську область: горять склади та житловий будинок

06:16

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везінняВідео

06:10

Путінська Росія повністю не відповідає переліку цінностейПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дідусем-туристом за 31 секунду

05:26

Як ідеально нарізати цибулю: зірка Мастер Шеф розповіла про секретний рух ножем

04:30

Більше, ніж удача: 18 вересня стане поворотним моментом для п’яти знаків зодіаку

04:16

Ексв'язень Кремля розповів, як змінилось ставлення до росіян після років полону

03:55

Гроші будуть "йти" в руки: на двох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

03:26

Коридор Затемнень змінить життя ТОП-5 знаків зодіаку: хто почне все з нуля

03:13

Трамп у Лондоні: США та Британія заговорили про Україну

02:22

Всесвіт на їхньому боці: ТОП-4 знаки зодіаку, які перебувають під захистом космосу

01:55

У Польщі ухвалили закон щодо українців: які обмеження та правила набудуть чинності

01:30

Потап розкрив правду, куди насправді зникла Настя Каменських

01:03

Що ні в якому разі не можна просити у Господа: прикмети 18 вересня

01:01

Загроза з неба: офіцер розповів, яке місто може стати ціллю FPV-дронів ворога

00:01

Усик потрапив під шквал хейту: що викликало обурення фанатів після футбольного матчу

17 вересня, середа
23:12

Не просто седират: як один осінній посів перетворить навіть важкий грунт на пухкийВідео

22:52

Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем АнгліїВідео

22:42

Вагітна Бех-Романчук розповіла про госпіталізацію

22:39

"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

Реклама
22:37

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

22:09

Паливо готується подорожчати: експерт спрогнозував, як можуть зміняться ціни на АЗС

21:32

Чи можна вигулювати кота на повідку - експерти поставили крапку в питанніВідео

21:28

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

21:27

Скандал на Кубку України: "Кривбас" переграв суперника, але вилетів "через помилку"Відео

21:20

Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем

20:48

Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

20:47

"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

20:37

Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

20:25

Хоче "шукати щастя за кордоном": лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти