Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

Президент США вимагає відмовитися від російських енергоносіїв, але країни ЄС залежать від газу з РФ.

Трамп змінив акценти в питанні запровадження санкцій проти РФ

Європа стикається з труднощами, оскільки частина країн залежить від російських енергоресурсів

Президент США міг висунути завідомо нездійсненні вимоги, щоб перекласти відповідальність на ЄС

Європейські уряди тиснули на президента США Дональда Трампа, вимагаючи посилити санкції проти Росії. Потім глава Білого дому змінив хід подій, закликавши їх припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт Індії та Китаю. Тепер європейські лідери намагаються придумати відповідь.

Крім того, Трамп закликав Європу використовувати заморожені російські активи в Бельгії, що зберігаються в Бельгії з початку повномасштабного вторгнення, для підтримки України.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів, цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб подумати, як їх посилити.

Після розмови з президентом у вівторок глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що нові санкції завдадуть додаткового удару по банківському сектору Росії, а також покарають її криптовалютний ринок і енергетичний сектор.

"Пошуки Європою відповідей на виклик Трампа наочно демонструють труднощі, з якими стикається цей блок із 27 країн у координації відповіді на агресивно налаштовану Росію після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також демонструє, наскільки мало у цих країн інструментів, які вони готові використати, щоб завдати удару по Москві", - ідеться в статті.

WSJ зазначає, що пакети санкцій ЄС не паралізували російську військову машину, а європейська обіцянка закупити американську зброю для допомоги Києву в обороні зіткнулася із затримками в реалізації. Деякі країни блоку, як і раніше, залежать від російської нафти і газу.

Журналісти пояснили, що вимога Трампа припинити закупівлі російських енергоносіїв зустріне опір Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від газу РФ. А заклик Трампа запровадити жорсткі санкції проти Китаю та Індії є складним завданням для Європи, бо Китай залишається важливим експортним ринком, а з Індією ЄС планує укласти угоду про вільну торгівлю.

"Деякі європейські дипломати стверджують, що Трамп висунув свої вимоги, знаючи, що ЄС не виконає їх, що дасть йому змогу уникнути додаткового економічного тиску на Росію", - ідеться в статті.

Журналісти зазначили, що європейські держави продовжують купувати енергоносії як безпосередньо, так і опосередковано в Росії, а торік їхні закупівлі російського скрапленого природного газу різко зросли. Європа також ухиляється від вторинних санкцій проти країн, які фінансують військові дії Москви.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше введення американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи та чи припинить купувати російські енергоносії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу Трампа про запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. В інтерв'ю NBC News він пояснив, що стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Дональдом Трампом повідомила про посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію. За її словами, комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників запроваджувати санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

Чому санкції не зупинили економіку РФ: думка аналітиків

Як пише Forbes, всупереч запровадженим антиросійським санкціям міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів. Економіка РФ продовжує функціонувати, хоча й в обмеженому режимі.

Зазначається, що Росія переорієнтувала експорт нафти в Азію та почала розраховуватися не в доларах. Танкери "тіньового флоту" уникали західного страхування і створювали паралельні ланцюги поставок.

Крім того, цифрові гаманці, регіональні платіжні системи, китайська мережа CIPS, що пропонує розрахункові послуги транскордонних платежів у юанях, індійські системи розрахунку в рупіях і російські альтернативи фінтеху дали змогу обійти санкційні бар'єри.

Усередині країни Росія теж швидко пристосувалася. Західні бренди зникли з торгових центрів, але вже за кілька місяців їх замінили місцеві копії.

Санкції досі залишаються потужною зброєю США, але тепер їхня ефективність залежить не лише від Вашингтона, а й від готовності інших країн приєднуватися.

