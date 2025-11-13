Кінець особливого статусу: Німеччина скорочує виплати українським біженцям

Українські біженці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд".

Німеччина перегляне соціальну підтримку для українських біженців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Скільки українських біженців перебувають у Німеччині

Яка допомога в Німеччині для українців у 2025 році

Як зміняться виплати для новоприбулих українців

У Німеччині зміниться правовий статус новоприбулих українських біженців. Зміни торкнуться українців, які приїхали в країну після 1 квітня 2025 року.

Як пише видання Bild, ці українці більше не отримуватимуть "бюргергельд". Це допомога, яка надається безробітним або людям із недостатнім доходом.

У майбутньому біженці з України розглядатимуться як шукачі притулку і отримуватимуть відповідно менші виплати.

Це знаменує собою кінець, після майже чотирьох років, особливого статусу для біженців з України, зазначає видання.

Початковий план полягав у тому, щоб заднім числом позбавити українців права на отримання соціальних виплат. Однак це викликало опір з боку муніципалітетів і земель. Причиною називали складність процедур.

"Бюрократичні зусилля були б занадто великими, муніципалітети та землі збунтувалися б - це не варте зусиль. Єдине, що важливо - це те, що ми з цим розібралися", - розповів Bild впливовий член коаліції.

Виплати для українців у Німеччині 2025

Зараз у Німеччині проживають 1,1 мільйона українців. Вони отримують 563 євро на місяць у вигляді базової допомоги (для одиноких осіб).

Держава також покриває витрати на оренду житла, опалення тощо.

Який новий закон про біженців діятиме в Німеччині з 2025 року?

Водночас Закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати (їжа, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць.

ХДС/ХСС та СДПН домовилися про внесення змін до своєї коаліційної угоди, оскільки порівняно мало українців мають роботу в Німеччині. Є надія, що угода мотивуватиме більше українців до працевлаштування.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, Польща опинилася на межі своїх можливостей у прийомі біженців з України. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач. При цьому він ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи означає це, що Варшава не буде більше приймати українських біженців.

Німеччина звернулася до Європейського Союзу з пропозицією обмежити в'їзд молодих українців, а саме чоловіків і закликала Київ посилити контроль за виїздом громадян призовного віку. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Баварії, лідер партії ХСС Маркус Зьодер.

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або подовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Чи повернуться біженці в Україну: думка демографа

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що українці, які через війну виїхали з України, повернуться з-за кордону, якщо їх влаштовуватиме безпекова ситуація і вони матимуть в Україні роботу та житло.

"Грубо кажучи, якщо Росія розпадеться і ми будемо розуміти, що немає серйозного ризику нової війни, то це одна ситуація. А якщо воно буде так, як зараз, і ми навіть змусимо їх підписати мир на пристойних для нас умовах, то це інша ситуація", - сказала Лібанова в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Якщо в Україні є житло і є робота, шансів на повернення значно більше. Я тому кажу всім роботодавцям, коли мене запитують, що робити. Кажу: спілкуватися. Якщо ви хочете, щоб ваші люди повернулися, ну, ті, хто у вас працював, повернулися до вас, пишіть їм. Вам неважко привітати зі святами, з днем народження, запитати, як справи, розповісти про свої плани, перспективи", - порадила демограф.

Інші новини:

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

