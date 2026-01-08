Прямував до Росії: дрон атакував нафтовий танкер поблизу Туреччини, деталі

На місце події були направлені команди берегової охорони.

Дрон атакував танкер поблизу Туреччини / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Дрон атакував нафтовий танкер "Ельбус"

Він прямував до російського порту Новоросійськ

Танкер був у Чорному морі під прапором Палау

Поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау. Про це повідомляє Оrtadogu.

Видання зазначає, що внаслідок атаки пошкоджено верхню частину танкера, але ніхто з членів екіпажу не постраждав.

"Після аварійного сигналу з судна на місце події були направлені команди берегової охорони", -йдеться у повідомленні.

Відомо, що танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою.

Наразі пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки.

"Джерело нападу та масштаби пошкоджень будуть з'ясовані після технічних оглядів у порту", - пишуть ЗМІ.

Водночас, за даними видання, хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, характер нападу та безпекова ситуація в регіоні ретельно відслідковуються контролюючими органами Туреччини.

Де розміщуються російські танкери

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук раніше казав, що росіяни вважають, що їхнім танкерам в портах Усть-Луга та Санкт-Петербур поки що нічого не загрожує.

Він підкреслив, що наразі більшість тіньового флоту переорієнтовується саме в бік Балтійського маршруту.

"Танкери тіньового флоту почуваються там впевнено, і, більше того, використовуються для диверсій на території європейських країн", - зауважив Лакійчук.

"Тіньовий флот" РФ / Інфографіка: Главред

Удари по танкерах - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 грудня губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Відомо, що дрони влучили в танкер, проте розливу нафти "вдалося уникнути".

10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили нафтовий танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ. Внаслідок атаки у Чорному морі судно виведено з ладу.

Крім того, 28 листопада неподалік протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії - судно Kairos під прапором Гамбії прямувало в російський порт Новоросійськ без вантажу.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

