Франція захопила російський танкер у Середземному морі: деталі успішної операції

Танкер підозрюється у плаванні під чужим прапором та належить до так званого "тіньового флоту".

Франція затримала російський танкер / Колаж: Главред, фото: x.com/EmmanuelMacron, MarineTraffic

Головне:

Військово-морські сили Франції вранці захопили російський нафтовий танкер

Танкер підозрюють у плаванні під чужим прапором та належить до "тіньового флоту"

Після затримання судна розпочато судове розслідування

Зранку, 22 счічня, Військово-морські сили Франції вранці затримали й обшукали нафтовий танкер, що прямував з Росії, на який поширюються міжнародні санкції.

Судно підозрювалося у використанні фальшивого прапора. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Зазначається, що операцію провели в Середземному морі за підтримки союзників і з дотриманням Конвенції ООН з морського права.

За інформацією французької сторони, танкер після затримання перенаправили в інший порт, розпочато судове розслідування. Деталі щодо власника судна та обсягу вантажу наразі не розголошуються.

"Ми сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права і забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресивної війни проти України", - заявив президент Франції.

Макрон наголосив, що Франція й надалі "рішуче забезпечуватиме дотримання міжнародного права та санкцій".

Удари по нафтовій галузі РФ - думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак стверджує, що розширення атак на нафтові танкери стане серйозним ударом по російській економіці. Україна може вийти за межі Чорного моря, завдаючи ударів по порожніх танкерах, щоб уникнути екологічних катастроф і міжнародної напруженості. Мета — змусити судноплавні компанії відмовлятися від заходу в російські порти через загрозу великих збитків.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 9 січня США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ. Берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера Olina. Судно намагалося обійти блокаду США та прямувало до Венесуели і з неї.

Раніше, 8 січня, поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.

Нагадаємо, 7 січня Главред писав, що в Атлантичному океані завершилася морська операція, яка тривала понад два тижні. Берегова охорона США спільно з військовими захопила нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою.

"Тіньовий флот" РФ / Інфографіка: Главред

Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

