"Події на Бєлгородщині – не останнє повстання в РФ": в Міноборони України зробили важливу заяву

У МОУ дистанціювали Україну від зв’язку з російськими добровольцями, проте наголошують, що ми маємо спільні цілі.

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У Міноборони України пояснили бойові дії в Росії/ колаж: Главред, фото: Telegram Легіон "Свобода Росії", armyinform.com.ua

Події, які зараз відбуваються у Бєлгородській області країни-агресорки Росії – це не останній випадок повстання в межах російських кордонів.

Російські повстанці і партизани намагаються змінити нинішній режим в РФ, який розв’язав криваву війну проти України та ізолює саму Росію. Про це заявив радник міністра оборони України Юрій Сак, пише The Guardian.

Він зазначив, що досить дивно, що російські повстанці та партизани активізувалися для боротьби проти терористичного режиму в РФ саме зараз, а не раніше. За словами Сака, мабуть, для російських повстанців була досягнута переломна точка після загибелі понад 200 тисяч російських окупантів у війні проти України.

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Радник міністра оборони України зазначив, що такі події розгортаються у Бєлгородській області саме зараз, тому що українські війська показали, що Росію "можна і потрібно бити на полі бою". А це у свою чергу могло надихнути російських повстанців і партизанів, які сподіваються щось змінити у своїй країні і не хочуть бути частиною злочину агресії РФ проти України.

Юрій Сак дистанціював Україну від зв’язку з російськими добровольцями, які пішли у рейд в Бєлгородській області. Проте він зазначив, що ми маємо з ними спільні цілі.

"Мені здається, мета цих дій була сформульована вчора тими, хто їх вчинив. Вони заявили, що хочуть демілітаризувати цю частину Росії. Вони хочуть, щоб війна пішла з їхньої території… Ми віримо, що для того, аби Україна була в безпеці, Європа була в безпеці після того, як ми переможемо Росію на полі бою, нам усім потрібно буде створити демілітаризовану зону певної форми в частинах Росії", – зазначив радник міністра оборони України.

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Вранці 23 травня добровольці Легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що на території Бєлгородської області РФ діють російські патріоти, яким уже "допік" російський диктатор Володимир Путін і які хочуть змінити політичний режим у своїй державі. При цьому українські військові не заходили і не збираються заходити на територію Росії.

Тим часом з’явилася інформація, що РФ хоче перекинути додаткові війська в Бєлгородську область через загострення ситуації на цій території. Зокрема, в РФ планують перекинути туди частину боєздатних підрозділів окупантів, які зараз воюють в Україні.

Дивіться відео, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про останні події у Бєлгороді: