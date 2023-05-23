Події у Бєлгородській області спричинили паніку в РФ – ISW

Рейд "РДК" і "ЛСР" на територію Росії застав росіян зненацька, що спричинило паніку в інформпросторі РФ і критику за незміцнені кордони і слабкість укріплень.

https://glavred.net/ukraine/sobytiya-v-belgorodskoy-oblasti-vyzvali-paniku-v-rf-isw-10472329.html Посилання скопійоване

Події у Бєлгородській області спричинили паніку в РФ/ Telegram Легіон "Свобода Росії", скрін

Рейд бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області країни-агресорки Росії спричинив паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Для РФ події у Бєлгородській області стали інформаційним потрясінням. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що інформаційний простір відреагував панікою, фракційністю та неузгодженістю. Частина російських провоєнних блогерів зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, вони назвали цих бійців "зрадниками Росії" і безпідставно звинуватили у роботі на ГУР, зазначають в ISW.

відео дня

Частина російський блогерів почала припускати, що така атака була здійснена лише для того, щоб відвернути увагу від подій у Бахмуті і посіяти паніку в інформаційному просторі країни-агресорки РФ напередодні можливого українського контрнаступу.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) почав говорити, що він давно попереджав про можливість здійснення подібних рейдів. У той же час ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин скористався ситуацією, щоб накинутися зі звинуваченнями на російський уряд і звинуватити його у сприянні атаці своєю бюрократичною бездіяльність, зазначають аналітики.

"Перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам "РДК" вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами", – йдеться у звіті ISW.

Така реакція російських коментаторів свідчить про те, що ця атака застала їх зненацька, додають аналітики.

Що відбувалося в Бєлгородській області 22 травня

22 травня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо..

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

У Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.

Читайте також: