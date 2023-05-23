РФ перекидає частину військ з України в Бєлгородську область – ЗМІ

Через загострення ситуації на Бєлгородщині туди хочуть перекинути частину російських окупантів з фронту.

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РФ хоче перекинути на Бєлгородщину частину військ з України/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія хоче перекинути додаткові війська в Бєлгородську область через загострення ситуації на цій території.

Зокрема, в РФ планують перекинути туди частину боєздатних підрозділів окупантів, які зараз воюють в Україні. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на своє джерело в українській розвідці.

Зазначається, що зараз командування західного військового округу Росії приймає рішення про те, щоб оперативно перекинути на кордон у Бєлгородській області окремі боєздатні підрозділи.

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"Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", – повідомило джерело.

Згідно з даними інтерактивної карти Deep State, так звана "сіра зона" на Бєлгородщині уже займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

У Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Вранці 23 травня добровольці Легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що на території Бєлгородської області РФ діють російські патріоти, яким уже "допік" російський диктатор Володимир Путін і які хочуть змінити політичний режим у своїй державі. При цьому українські військові не заходили і не збираються заходити на територію Росії.

Дивіться відео, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про останні події у Бєлгороді:

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