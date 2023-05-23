"Звільнення" Бєлгородщини продовжується: російські "добровольці" заявили про просування

Добровольці Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується.
Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли. Про це Легіон "Свобода Росії" повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Доброго ранку всім, окрім путінських пособників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємось далі", – зазначається у дописі Легіону.
Про які саме населені пункти йдеться, у Легіоні не повідомляють.
Тим часом губернатор Бєлгородської області країни-агресорки Росії В'ячеслав Гладков повідомив, що у Грайворонському окрузі "триває зачистка території", до якої, за його словами, залучені військові російського Міноборони і силові структури.
Також Гладков попросив місцевих жителів, які покинули свої будинки, поки що туди не повертатися – мовляв, місцева влада повідомить, коли це можна буде зробити.
Ситуація у Бєлгородській області РФ
Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.
У Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.
Тим часом росіяни почали масово тікати з Белгородської області на тлі атаки на цей регіон країни-агресорки і заяв російської влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах. На дорогах утворилися затори. Крім того, росіяни помітили колону автобусів для евакуації.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.
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