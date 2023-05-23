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"Хочуть змінити режим в РФ": ЗСУ не підуть на Бєлгородщину, там повстали російські патріоти – Маляр

Альона Вороніна
23 травня 2023, 11:22 оновлено 23 травня, 11:26
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У Бєлгородській області діють свідомі патріоти Росії, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі. Такі настрої наростали ще до вторгнення РФ в Україну.
Легион Свобода России, Анна Маляр
На Бєлгородщині патріоти Росії повстали проти путінського режиму/ Telegram Легіон "Свобода Росії", скрін

На території Бєлгородської області країни-агресорки РФ діють російські патріоти, яким уже "допік" російський диктатор Володимир Путін. Вони хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

При цьому українські військові не заходили і не збираються заходити на територію Росії. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми не ведемо війни на чужих територіях. Ми це неодноразово доводили і це говоримо. І, власне, те, як українська армія веде війну, ми показуємо свою цивілізованість. Ми звільняємо свої території у тих межах, які визнані 1991 року", – наголосила Маляр.

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Вона зазначила, що ділянка кордону з Белгородською областю для українських військових дуже небезпечна.

Маляр зазначила, що ситуація в Бєлгородській області – це передбачувана внутрішня російська криза. Ця криза назрівала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", – розповіла заступниця міністра оборони України.

Вона наголосила, що у Бєлгородській області діють свідомі патріоти Росії, яким уже "допік" Путін і які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

Заступниця очільника Міноборони зазначила, що серед росіян таке невдоволення назрівало ще до повномасштабного вторгнення, адже глава Кремля більше уваги приділяє мілітаризації Росії, ніж її розвитку. Також Маляр додала, що більшість росіян з часом відчуватимуть провину і ганьбу за те, що підтримували війну проти України.

За словами Маляр, в РФ зараз всі розуміють, що режим потрібно змінювати, але лише зараз назбиралася критична маса для цього.

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

У Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.

Тим часом росіяни почали масово тікати з Белгородської області на тлі атаки на цей регіон країни-агресорки і заяв російської влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах. На дорогах утворилися затори. Крім того, росіяни помітили колону автобусів для евакуації.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Вранці 23 травня добровольці Легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

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