'Сміливців немає': Максакова оцінила, чи можлива зміна влади в РФ у 2026 році

Серед потенційних наступників називалися Кирієнко, Дюмін, Патрушев-молодший і Козак, якому приписують прагматичний і майже "опозиційний" підхід.

Марія Максакова оцінила шанси зміни влади в РФ у 2026 році / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, acebook.com/MaksakovaMaria

Коротко:

Еліти в РФ намагаються просунути Путіну свої кандидатури наступника

Будь-який наступник відразу зіткнеться з протидією різних кланів

Добровільної відмови Путіна від влади чекати не доводиться

Оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Марія Максакова оцінила шанси на те, що в 2026 році в Росії відбудеться транзит влади.

За її словами, різні угруповання намагаються просунути свою кандидатуру. Але навряд чи хтось ризикне з'явитися до Путіна з подібною пропозицією.

"Втім, визрівала ціла низка проектів різного ступеня небезпечності й огидності. Це факт. Припустимо, Ковальчуки визрівали ідею з Кирієнко, і це був би дуже поганий сценарій. Була ідея з Дюміним, була і з Патрушевим-молодшим. Зараз дістали з нафталіну і обтрусили Козака, більше того, приписують йому мало не опозиційний запал", - сказала Максакова в інтерв'ю Главреду.

Громадська діячка вважає, що хто б не зайняв місце Путіна, він одразу опиниться в стані війни з усіма вежами і кланами, які б теж хотіли опинитися на жаданому троні.

"Транзит передбачає добровільну відмову Путіна від влади та передачу її комусь. Думаю, з такою ідеєю навряд чи хтось наважиться заявитися до Путіна і озвучити її, навіть заїкаючись і справляючи нужду, не знімаючи штанів. Таких сміливців там немає", - резюмувала Максакова.

Дивіться відео - Інтерв'ю Марії Максакової Главреду:

​Марія Максакова / Інфографіка: Главред ​

Зміна влади в Росії - перспективи

Як писав Главред, колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що нинішні еліти в РФ, у разі необхідності, знайдуть заміну Путіну.

"Але всіх їх зараз об'єднує не фізична фігура Путіна, так що, якщо вони знайдуть альтернативу Путіну, абсолютно безболісно відбудеться заміна. Але політика Москви щодо України та війни при цьому не зазнає жодних змін. За Путіна ця політика не зміниться стовідсотково, але і після нього шанс на появу людини, яка плавно почне розгортати цей корабель нинішньої ідеології, що поглинула все російське суспільство, зовсім незначний, та й процес цей триватиме дуже довго", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Раніше політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов припустив, кого Путін міг би вибрати своїм наступником.

Політолог Ігор Чаленко говорив, що Китай також не сидить склавши руки, і в Пекіні розглядають фігуру російського прем'єра як потенційного наступника диктатора РФ.

Де в Росії може початися бунт проти влади: думка експерта

Одним з головних факторів потенційної зміни влади в Росії може стати нестабільність у Санкт-Петербурзі. У столиці РФ ймовірність серйозних потрясінь нижча. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

За її словами, в Петербурзі накопичилося чимало передумов для соціального вибуху. Місцевий губернатор має надзвичайно низький рейтинг і стикається з численними претензіями з боку жителів, і це стосується не лише питань захисту міста.

Історично це місто було столицею Російської імперії та ареною трьох революцій, тому заворушення там можуть серйозно вплинути на ситуацію і в самій Москві.

"Тому я вважаю, що Петербург цілком може спалахнути і стати однією з ключових больових точок, з яких може початися ефект доміно в Росії", - сказала вона.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

