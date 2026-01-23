Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

Видання пише, що Москва зайняла жорстку позицію.

Росія хоче мати повний контроль над Донбасом

Про це Путін і Трамп нібито домовились ще в серпні

Зеленський категорично відмовляється віддавати землі

В Абу-Дабі стартував дводенний раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Ключовою темою зустрічі стало питання територій. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Москва зайняла жорстку позицію. Росія вимагає від Києва повної передачі всієї східної промислової зони Донбасу як передумову для припинення бойових дій.

"Вимога Володимира Путіна стосується, зокрема, тих 20% території Донецької області (близько 5000 кв. км), які російські війська так і не змогли захопити за чотири роки виснажливої війни на виснаження", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що наполеглива вимога Росії щодо передачі всього Донбасу є "дуже важливою умовою".

Крім того, джерела, близькі до Кремля, стверджують, що Москва спирається на так звану "формулу якірної оборони". Росіяни вважають, що ця концепція, нібито узгоджена між Трампом і Путіним на саміті в серпні минулого року, передбачає повний контроль РФ над Донбасом та заморожування лінії фронту на інших ділянках півдня та сходу.

Reuters додає, що Україна перебуває під посиленим тиском з боку Сполучених Штатів, які наполягають на досягненні мирної угоди. Проте президент Володимир Зеленський категорично відмовляється віддавати землі, які ворог не зміг окупувати силою.

Завершення війни в Україні

Глава Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що мир для України залишається складною і не швидкою метою, однак певний прогрес в цьому напрямку вже відчутний.

За його словами, швидкого завершення війни очікувати не варто.

"Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін "стриманий оптимізм"", - додав він.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже стартували. Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними перемовинами від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Відомо, що переговори України, США та Росії в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні — контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, залежатиме подальший хід мирного процесу.

Водночас, помічник глави РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що делегація отримала від Путіна "конкретні інструкції" щодо переговорів. Він також додав, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто.

