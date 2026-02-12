Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

За розпорядженням "Укренерго" у Львові та області знову діятимуть погодинні графіки.

Відключення світла на Львівщині 13 лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якими будуть графіки відключень на Львівщині 13 лютого

У яких груп найдовше не буде світла

Кому світло не вимикатимуть

У п'ятницю, 13 лютого, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії. Світло вимикатимуть протягом дня, але не усім групам споживачів. Про це повідомило Львівобленерго.

Обмеження електропостачання на Львівщині застосовують за розпорядженням НЕК "Укренерго". Енергетики закликають економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

Графік відключень на 13 лютого

За даними Львівобленерго, максимальна тривалість відключень буде у груп 4.2 і 2.2. Споживачам цієї групи вимкнуть світло на 4 години.

Найкоротшими відключення світла будуть у груп 5.1 та 5.2. Їм світло вимкнуть лише на 3 години. Водночас підгрупам 2.1, 3.2, 6.1 та 6.2 обмежень не передбачено.

Група 1

1.1 – електроенергії немає з 14:00 до 17:30.

1.2 – електроенергії немає з 17:30 до 21:00.

Група 2

2.1 – електроенергія є.

2.2 – електроенергії немає з 10:00 до 14:00.

Група 3

3.1 – електроенергії немає з 14:00 до 17:30.

3.2 – електроенергія є.

Група 4

4.1 – електроенергії немає з 17:30 до 21:00.

4.2 – електроенергії немає з 10:00 до 14:00.

Група 5

5.1 – електроенергії немає з 21:00 до 24:00.

5.2 – електроенергії немає з 21:00 до 24:00.

Група 6

6.1 – електроенергія є.

6.2 – електроенергія є.

Графік відключень на Львівщині на 13 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта перебуває у режимі готовності і може відкритися швидко, повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися у додатку, перейти в розділ "Сервіси" й обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 лютого російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. У ДТЕК повідомили, що руйнування серйозні, ремонт потребуватиме часу. Першочергово відновлюють електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Також у п’ятницю, 13 лютого, в Україні знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості через дефіцит генеруючих потужностей після попередніх атак на енергетику.

Крім цього, внаслідок масованих атак РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Міністр енергетики Шмигаль повідомив 12 лютого, що ТЕЦ-5 відновлять за добу, ТЕЦ-6 - за дві доби.

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

